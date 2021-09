Riot lança música do Mundial 2021, “Burn It All Down”

A Riot Games revelou a música oficial do Campeonato Mundial de League of Legends deste ano, com um vídeo para acompanhar.

A música se chama “Burn it All Down” e conta com os vocais do grupo pop PVRIS. A faixa em si tem forte inspiração techno, com linha de baixo marcante e melodia empolgante, e duração de três minutos e meio.

Como é tradição para a música do Mundial, o vídeo de “Burn it All Down” incluiu versões animadas de vários profissionais de League of Legends que participaram dos últimos Campeonatos Mundiais. Quanto aos que participarão neste ano, o vídeo conta com Viper (atirador da EDward Gaming), ShowMaker (meio da DWG KIA) e Chovy (meio da Hanwha Life Esports), entre outros.

Além disso, jogadores brasileiros como brTT, fNb e Robo e jogadores de outras ligas que não foram classificados para o Mundial deste ano, como PowerOfEvil (meio da TSM) e Rekkles (atirador da G2 Esports), também apareceram no vídeo de “Burn it All Down”.

Captura de tela via Riot Games

Nos últimos três Campeonatos Mundiais, além das músicas oficiais, houve também lançamentos dos grupos pop do LoL, K/DA e True Damage. Isso não vai acontecer desta vez.

Dito isso, a música do Mundial deste ano coroa um ano incrivelmente movimentado para o departamento de música da Riot Games. Com o lançamento de um álbum instrumental chamado Sessions: Vi em julho e o retorno da banda de metal da casa, Pentakill, neste mês, a equipe de música da Riot vem lançando novidades ao longo do segundo semestre de 2021.

“Burn it All Down” está disponível nos maiores serviços de streaming de música. O Campeonato Mundial de League of Legends começa em 5 de outubro às 8h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 28 de setembro.