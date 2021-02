Riot Games revela campeões, recursos e eventos que chegam ao Wild Rift nos próximos 2 meses

A Riot Games entregou muitas notícias e conteúdo empolgantes em breve para os fãs de Wild Rift no início de ontem, revelando o que o próximo lote de atualizações trará em fevereiro e março.

A desenvolvedora anunciou um recurso altamente solicitado, um modo espectador. A Riot Games tem ambições de ver o jogo crescer nos e-sports, o que significa que um modo de espectador é particularmente crucial para o jogo evoluir.

Um recurso de replay, que é semelhante ao introduzido no jogo para PC, também será adicionado. Isso permitirá que os jogadores que desejam melhorar olhem para seus jogos ou simplesmente registrem jogadas divertidas ou impressionantes. Jogos personalizados também serão lançados em breve.

Imagem via Riot Games

Xayah e Rakan serão os próximos campeões a se juntarem ao Rift em fevereiro, revelou a Riot Games. O desenvolvedor ainda não anunciou a data exata de lançamento dos campeões.

Eles virão ao lado do evento Fera Lunar para celebrar o Ano Novo Lunar. Não está claro se ele se parecerá com as Expedições Yordle, que apresenta várias missões para completar para desbloquear os campeões na loja, ou mais como um evento tradicional com skins exclusivas para comprar e alguns itens cosméticos para conseguir ao completar desafios.

O evento Fera Lunar coincide com o evento no jogo para PC de League of Legends, que apresenta skins para Alistar, Annie, Aphelios, Darius, Fiora, Jarvan e Viego. Os fãs de Wild Rift podem esperar ver algumas dessas skins adaptadas para se juntar ao jogo móvel e de console.

Após este evento, a assassina da rota meio Katarina será a próxima da fila para entrar no jogo, marcada para março. Ela foi previamente revelada para entrar no jogo este ano, o que não foi uma surpresa, considerando que ela é uma das faces mais conhecidas do MOBA.

Imagem via Riot Games

A Riot Games também revelou os próximos três campeões a se juntarem depois dela. Leona, Diana e Pantheon serão introduzidos no jogo em março também. Uma vez que eles são anunciados como um “lote” de campeões, eles podem ser adicionados aproximadamente ao mesmo tempo, ou pelo menos ao lado de um evento específico.

O evento após o Fera Lunar será chamado de Caminho da Ascensão, e uma imagem revelada sugere um tema focado em Leona e Diana, mostrando uma oposição de sol e lua, apresentando a região de Targon.

Imagem via Riot Games

“O que espera por você no pico de Targon? Encontre o seu caminho. Faça a escalada”, diz a descrição. Ele sugere uma mecânica de jogo semelhante à Expedição Yordle, mas em vez de descobrir várias regiões, o objetivo seria subir no topo de Targon, desbloqueando os três campeões em seu caminho, completando missões e ganhando o máximo de pontos possível com outros jogadores do servidor.

Imagem via Riot Games

Várias linhas de skins foram reveladas também. Fevereiro e março darão as boas-vindas ao Esquadrão Omega e cinco skins Projeto. A linha de skins Projeto tem muitas, então será uma surpresa ver quais campeões serão escolhidos para receber as skins em Wild Rift.

A Riot Games disse que não revelou todo o conteúdo que virá nos próximos meses, o que significa que ainda há espaço para surpresas enquanto espera uma tonelada de conteúdo para desfrutar.

Todas as informações sobre a atualização 2.2, que irá apresentar Xayah e Rakan, bem como o modo espectador, replay e recursos de jogos personalizados, está programada para vir amanhã com o lançamento das notas de atualização completas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Swan no Dot Esports no dia 31 de janeiro.