Riot Games lança Criador de Avatar para League of Legends

Depois do aguardado lançamento de Arcane, a Riot Games também vai trazer várias novidades para a pré-temporada 2022. Entre elas, um Criador de Avatar para League of Legends.

Com essa nova ferramenta, os jogadores poderão criar seus próprios avatares e terão vários estilos de cabelo, acessórios e fundos para escolher. A criação de personagem é uma funcionalidade básica de muitos RPGs, mas não costuma fazer parte de títulos MOBA.

Captura de tela via Riot Games

Com essa ferramenta, você poderá usar sua criatividade para criar seu próprio personagem, mas ainda não sabemos o nível de detalhes que o Criador de Avatar terá — especificamente, se será possível criar rostos únicos ou se haverá certas opções prontas. Vale ressaltar, no entanto, que até agora os únicos avatares disponíveis para usar em League of Legends eram os avatares prontos do próprio jogo.

Captura de tela via Riot Games

O site oficial de League of Legends revelou esse novo elemento de jogo com uma contagem regressiva. De acordo com o horário indicado na contagem regressiva, a ferramenta estará disponível oficialmente no cliente de League of Legends nesta sexta-feira, 12 de novembro.

Criador de Avatar é uma nova funcionalidade e, embora não tenhamos tantos detalhes de como vai funcionar, é provável que a Riot Games revele mais informações sobre ela antes de seu lançamento oficial no jogo, na sexta-feira.

O Criador de Avatar de League of Legends ficará disponível na sexta-feira, 12 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 09 de novembro.