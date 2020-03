Riot fechará o fórum de League of Legends no final deste mês

Após uma década de conexão com os fãs através do League of Legends Boards, a Riot Games está finalmente se despedindo da plataforma. A desenvolvedora encerrará o fórum no final deste mês, mas fornecerá aos fãs um período de uma semana para salvar conversas ou arquivos antes que a plataforma seja definitivamente fechada.

“Sabemos que alguns de vocês usam [Fórum] regularmente, por isso não chegamos a essa decisão facilmente”, escreveu a Riot. “No entanto, depois de analisar quantos de vocês estavam usando o Boards, ficou claro que a popularidade da plataforma havia diminuído significativamente. Tanto os jogadores quanto os Rioters migraram para outras plataformas de discussão da comunidade, como o Reddit e o Discord, deixando o conselho pouco povoado.”

Saying farewell to boards:https://t.co/8xdij8vuO7 — Ryan Rigney (@RKRigney) March 1, 2020

A partir de 9 de março, o Fórum será apenas para leitura, embora os fãs do jogo ainda possam acessar discussões e arquivos. Uma semana depois, os fóruns ficarão oficialmente offline e todas as conversas e arquivos deixarão de ser acessíveis. Da mesma forma, o antigo arquivo do fórum não estará mais acessível após 16 de março. Quem quiser manter os tópicos ou capturas de tela precisará salvar os arquivos antes que a plataforma seja fechada.

Depois que a Riot substituiu o fórum original de League pelo atual há vários anos, ele serviu como um lugar onde os jogadores podiam interagir com desenvolvedores e outros fãs da comunidade de League of Legends, bem como um lugar onde a Riot poderia compartilhar as próximas mudanças no jogo.

A desenvolvedora de League of Legends continuará atualizando jogadores em outras contas de mídia social, incluindo suas múltiplas contas no Twitter e no YouTube. Da mesma forma, notícias como notas de atualização e atualizações de retrabalho dos campeões continuarão sendo publicadas no site do League of Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 01 de março.