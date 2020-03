Riot fará ajustes a Emblemas de Eventos para que skins de Prestígio sejam “algo que você tem que se esforçar para conseguir”

Justin “Xenogenic” Hanson, gerente de design de eventos de League of Legends, compartilhou com os fãs algumas novidades do funcionamento dos emblemas, que receberá ajustes para o evento Galáxias.

Parece que as mudanças anteriores, para os eventos Noite e Alvorada e Reinos Mech, tornaram as skins de Prestígio fáceis demais de conseguir. A Riot quer aumentar um pouco a dificuldade, para que as skins de Prestígio sejam “algo que você tem que se esforçar para conseguir”.

Hey folks, we wanted to give you some insight into the token reward changes for the Galaxies event: pic.twitter.com/n39QcEK6Zw — Riot Xenogenic (@Xenogenic) March 25, 2020

“Nos Reinos Mech, a imensa maioria dos jogadores que compraram passes conseguiu emblemas suficientes para desbloquear Garen Reinos Mech Edição de Prestígio, até mesmo os que não jogaram muito”, explicou. “Então, enquanto trabalhamos em Galáxias, tomamos a decisão de reduzir os emblemas ganhos, para que passe a levar duas a três partidas por dia para conseguir a skin de Prestígio.”

Levou aproximadamente uma partida e meia por dia para conseguir as skins de Prestígio em Noite e Alvorada e Reinos Mech. Antes da mudança, eram necessárias quatro partidas por dia. Parece que a Riot está pensando em um equilíbrio, com duas a três partidas por dia para todos os eventos futuros.

Xenogenic também explicou os números específicos em uma sequência de tweets. Os emblemas recebidos por partida foram reduzidos de 12/6 (vitória/derrota) para 10/5 no Summoner’s Rift, e de 8/4 para 6/3 no ARAM. Mas ainda haverá a missão de vitórias da semana, com emblemas a mais.

Para saber todos os detalhes, leia a sequência de tweets de Xenogenic (em inglês).

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 25 de março.