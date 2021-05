Riot fala sobre beta do Project L: “Não espere um beta, público ou privado, tão cedo, [certamente] não neste ano”

Se você for fã de League of Legends, jogos de luta ou ambos, temos más notícias. Tom Cannon, da Riot Games, confirmou hoje que não lançará um beta do Project L neste ano.

O aguardado jogo de luta da Riot, também baseado no mundo de Runeterra, está “se encaminhando” para ser um ótimo produto e já está com “vários dos sistemas essenciais no lugar”, mas ainda não há o suficiente para garantir um período de testes beta. Cannon, no entanto, disse que haverá um texto dos desenvolvedores no blog da Riot mais perto do fim do ano, trazendo atualizações sobre o estado do jogo.

Glad you're hype for Project L. The game is on track with many core systems in place, but we still have a ways to go. Pls do not expect a beta (public or private) any time soon, and def. not this year. — Tom Cannon (@ProtomCannon) May 3, 2021

Embora não haja um lançamento do beta em 2021, recentemente aconteceu um grande teste “presencial” do jogo de luta em Los Angeles. Alguns jogadores selecionados receberam convites em março, incluindo um questionário especializado. As perguntas do questionário eram relacionadas a jogos de luta em geral, além da disponibilidade e uma lista de possíveis datas para o evento.

No mês seguinte, algumas pessoas receberam emails da Riot, dizendo que haviam sido selecionadas para um teste que aconteceria de 23 a 25 de abril. Não se sabe se a Riot pretende fazer mais testes ao longo do ano, mas, se sim, eles provavelmente continuarão restritos à região de Los Angeles.

Enquanto isso, a equipe de Project L deve abaixar a cabeça e voltar a não dar notícias até que possam ser revelados mais detalhes do jogo. Como a Riot disse, será a primeira vez criando um jogo desse estilo. É preciso fazer as coisas da forma correta para atender às expectativas dos fãs de LoL e dos entusiastas de jogos de luta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 03 de maio.