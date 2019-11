Riot está pensando em adicionar pacotes de locutores a League of Legends

Parece que o pessoal da Riot Games quer implementar novas funcionalidades em League of Legends num futuro próximo, e um dos principais pedidos dos fãs está na lista.

Ken Adams, gerente de produto de League of Legends, vem pedindo opinião dos jogadores nas redes sociais, para saber se eles gostariam de pacotes de voz ou de locutores no jogo no futuro.

Não seria a primeira vez que um MOBA inclui a opção de novos locutores no jogo. Jogos como Heroes of the Storm já fizeram isso há um tempo, oferecendo uma forma de dar uma mudada no áudio do jogo. O locutor padrão que todos ouvem dizer “Double Kill” pode ser substituído por um dos personagens de HotS, e pode ser isso que a Riot está pensando em fazer com o LoL.

O LoL já anunciou pacotes de locução no jogo, mesmo que por tempo limitado, quando Phreak e Kobe emprestaram suas vozes para o Summoner’s Rift.

Agora, porém, os fãs vão estar esperando que a funcionalidade seja permanente se houver demanda suficiente. Mas será preciso esperar um anúncio oficial da Riot Games para saber quando ela chega ao LoL, e não fazemos ideia de quanto poderia demorar para isso acontecer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 29 de novembro.