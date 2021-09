Riot enfraquecerá Ryze, Varus, Sona, Soraka e Kennen na atualização 11.19 do LoL

Esses campeões podem estar saindo do meta do Mundial.

Aqui vamos nós, fãs de League of Legends. O Campeonato Mundial 2021 está chegando e a Riot Games finalmente revelou algumas das grandes mudanças que estarão chegando ao jogo na atualização 11.19, incluindo enfraquecimentos para um punhado de campeões.

Definido como uma continuação da atualização 11.18, haverá um enfraquecimento focado na fila solo para Sona depois que a comunidade foi capaz de sentir seu retrabalho significativo na atualização 11.16. Sona rapidamente se tornou um suporte para muitos jogadores. Ela tem uma taxa de vitórias de 54,5 por cento nas classificações Platina e superiores, com uma taxa de jogo de 7,7 por cento, de acordo com o champion.gg.

11.19 Patch Preview is here!



This one is focused on follow-up for 11.18, a few more pro-targeted changes, and one solo queue focused nerf (Sona). pic.twitter.com/OpVJvRbKrV — Jeevun Sidhu (@JeevunSidhu) September 13, 2021

Quanto a mudanças voltadas para o cenário profissional como Ryze e Varus, eles também serão atingidos por alguns enfraquecimentos antes do Mundial. Antes destas alterações, Varus foi o campeão atirador mais jogado profissionalmente em todo o mundo, de acordo com o gol.gg.

Seu impacto na fase de rota não pode ser ignorado, uma vez que ele tem 64 por cento de presença de escolha-banimento. Atiradores brilhantes como o GALA da RNG, Ghost da DWG KIA, Lwx da FunPlus Phoenix e FBI da 100 Thieves têm o campeão como uma escolha prioritária em seus leques de campeões, mas isso pode mudar se os enfraquecimentos que estão a caminho forem drásticos o suficiente.

Ryze também tem sido uma escolha prioritária para muitas equipes em todo o mundo, uma vez que os jogadores do meio de classe mundial são capazes de maximizar seus danos com combos bem sincronizados e ajudar sua equipe com jogadas ao longo do mapa, graças à sua ultimate. O Mago foi o segundo campeão mais escolhido na rota do meio globalmente, de acordo com o gol.gg. Ele é uma escolha popular para jogadores e equipes com grande conhecimento de mapa e tempo, como o Abbedagge da 100 Thieves, ShowMaker da DWG KIA e Faker da T1.

A Riot também fortalecerá 15 campeões antes do campeonato, o que pode ajudar a apimentar o meta no maior torneio do LoL do ano.

A atualização 11.19 do LoL chegará aos servidores ativos em 22 de setembro, de acordo com o cronograma de atualização oficial do jogo. O Mundial 2021 está programado para começar em 5 de outubro.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 13 de setembro.