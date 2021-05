Riot e uma possível Copa do Mundo do LoL: ‘Certamente algo que queremos fazer de alguma forma no futuro, mas não temos planos para discutir hoje’

Não parece que uma Copa do Mundo do LoL vai acontecer em um futuro próximo ...

O dia pré-MSI da Riot Games está ocorreu. E durante a coletiva de imprensa, John Needham, chefe de e-sports globais da Riot, comentou sobre um dos tópicos mais solicitados pela comunidade: Uma hipotética Copa do Mundo com times de League of Legends.

A Copa do Mundo do LoL tem sido muito discutida recentemente, especialmente após as partidas bem-sucedidas entre as seleções espanhola e francesa do LoL. Durante a coletiva de imprensa de hoje, Needham foi questionado se a Riot tinha “planos para alguma competição internacional em que as equipes representem seus países, como uma Copa do Mundo do LoL”. E Needham deixou claro que isso é algo que a Riot discutiu, mas não há planos atuais para hospedar um evento como este agora.

“Eu amo a Copa do Mundo, amei o EU Masters quando estive na Europa, realmente incrível. E aquela partida França x Espanha foi super legal algumas semanas atrás”, disse Needham. “Estamos sempre procurando por novas maneiras de envolver nossos fãs e jogadores profissionais, e embora a Copa do Mundo do League of Legends se traduza muito bem em todo o mundo, abrir espaço em nossa lotada agenda de e-sports do LoL é super desafiador. Portanto, é uma ótima ideia, falamos muito sobre isso e certamente é algo que queremos fazer de alguma forma no futuro, mas não temos nenhum plano para discutir hoje.”

Hemos llegado a un acuerdo con @riotgames para se pueda disputar un España vs Francia con TODOS los jugadores de la LEC.



ESPAÑA VS FRANCIA



ESTE DOMINGO A LAS 18:00



LA REVANCHA pic.twitter.com/eFf3IEQovJ — Ibai (@IbaiLlanos) April 21, 2021

A série Espanha x França foi organizada pelo popular streamer espanhol Ibai Llanos, junto com a equipe de transmissão do LoL francesa OTP, e contou com os melhores jogadores de cada país, até mesmo jogadores da LEC. Este amistoso foi um grande sucesso em termos de engajamento e público.

Parece que uma Copa do Mundo do LoL é algo que pode se tornar realidade no futuro. Mas, por enquanto, os fãs dos e-sports do LoL podem esperar competições internacionais no MSI 2021, que começou hoje, 6 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pablo Suárez no Dot Esports no dia 05 de maio.