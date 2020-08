Riot detalha punições para jogadores ausentes e sistema de rendição na última atualização

A Riot Games revelou seus planos de fazer avanços significativos no combate aos problemas apresentados pelos jogadores ausentes, bem como pelos jogadores com a “intenção de perder” em jogos competitivos de League of Legends.

Em uma atualização de Sistemas Comportamentais de Cody “Codebear” Germain, o líder de produto do jogo em jogabilidade competitiva, os objetivos da empresa de reformar a forma como os problemas em torno dos jogadores ausentes e que se matam intencionalmente em todo o cenário da LoL foram resolvidos de frente hoje.

Mais notavelmente, os sistemas internos do jogo em torno dos jogadores ausentes e sua relação com a experiência competitiva como um todo está passando por uma grande reformulação. O sistema de rendição do jogo está sendo atualizado para refletir as situações em que os jogadores ausentes podem afetar negativamente um determinado jogo. Na atualização, Codebear detalhou um plano para “Atualizar o sistema de rendição para contabilizar os jogadores ausentes em sua equipe”. O post explicou que “quando um ausente for detectado, [o jogo] irá reiniciar o tempo de espera da rendição e alertará toda a sua equipe, permitindo que você se renda novamente imediatamente”.

Além disso, as equipes terão a opção de se render mais cedo quando houver um jogador ausente em sua equipe.

Mas o ponto mais proeminente da atualização do desenvolvedor detalhou a maneira como as classificações dos jogadores, especificamente em relação ao ganho e perda de LP, serão afetadas no caso de um jogador ficar ausente.

Nos próximos meses, a Riot planeja revelar um sistema que reduzirá a quantidade de LP perdidos quando um companheiro de equipe ausente for detectado. O sistema não categorizará os jogos com um abandono como “remakes grátis”, de acordo com a atualização do Codebear. Mas ainda assim, o jogo irá ter em conta “como o jogo estava indo antes que o jogador ficasse ausente, e quantas vezes ele está ficando assim.”

Para um ponto ainda mais interessante, a atualização vagamente aludia a como a toxicidade também desempenharia um fator. Codebear disse que “intimidar alguém a ficar ausente não vai te salvar de perder LP, mas você receberá alguma recompensa quando a situação ficar feia”, o que implica que os jogadores que ainda se envolvem em comportamento negativo serão afetados negativamente sob o novo sistema.

A atualização foi encerrada com uma possível data de lançamento para o sistema “LP Mitigation”. A Riot pretende que esses novos recursos sejam enviados aos servidores ativos pela atualização 10.24. Considerando que o jogo está na atualização 10.17 agora e novas atualizações são lançados a cada duas semanas, o sistema pode ser implementado no final de novembro.

