Riot detalha enfraquecimentos para Dr. Mundo, Talon e mais na atualização 11.24b do LoL

A última atualização do ano de League of Legends está se aproximando rapidamente e com ela vem uma infinidade de enfraquecimentos para campeões e sistemas que aproveitaram as novas estratégias introduzidas na pré-temporada.

Riot Phlox, um designer da equipe de Summoner’s Rift do LoL, revelou os detalhes para os enfraquecimentos planejados para a atualização 11.24b que foi testada pela primeira vez ontem. Dentro desse conjunto de enfraquecimentos estão as mudanças de vários campeões que dominaram suas respectivas funções nos últimos meses, bem como um enfraquecimento na mais nova runa do LoL. Phlox detalhou que esta será a última atualização de 2021. A próxima atualização será lançada em janeiro e está programado para ser a primeira da temporada de 2022.

11.24b micropatch with actual changes! These will be going out tomorrow.



Have a great holiday everyone, see ya next year

Dr. Mundo, o único tanque visado nesses enfraquecimentos, está recebendo uma ligeira redução em sua regeneração de Vida e dano do seu Q. Embora o Louco de Zaun não tenha aterrorizado o Rift nos níveis que ele fez ao ser retrabalhado, estes mudanças devem tornar sua fantasia de um tanque constantemente cheio de vida menos opressivas para seus oponentes na rota.

Na selva, as taxas de dano de Talon estão sendo ajustadas para diminuir seu tempo de limpar a selva e compensar sua mobilidade agressiva. Seu W, que originalmente tinha uma taxa de dano de 150 por cento contra acampamentos na selva, agora está sendo reduzido para 130 por cento. Uma das principais razões pelas quais Talon foi capaz de florescer na selva é a mais nova runa principal da Inspiração, Primeiro Ataque, que também verá o bônus de dano que oferece na ativação diminuído em uma pequena quantidade.

Os dois magos listados na lista de enfraquecimentos da atualização 11.24b são Kassadin e Lux, dois campeões que floresceram em suas respectivas rotas, mas por razões diferentes. Graças aos novos itens Míticos de mago, Kassadin desenvolveu muitos novos estilos de jogo que funcionam bem com sua pressão de tudo ou nada. Assim, a redução de dano em sua passiva está sendo diminuída, bem como o dano bônus de seu W. Embora não seja frequentemente jogado no meio, Lux como um suporte tem prendido inimigos em uma taxa mais eficiente, então seu tempo de recarga do Q e dano estão ambos sendo atingidos substancialmente.

Vayne, que assumiu o papel de atirador tanto na rota topo quanto inferior nas últimas semanas, terá seu dano bônus da ultimate reduzido para abrir mais espaço para contra-ataques. Ela completa a lista de campeões sendo enfraquecidos na temporada de 2021, com mais campeões provavelmente sendo enfraquecidos no futuro, conforme a Riot avalia os novos itens e recursos introduzidos com a pré-temporada.

A atualização 11.24b deve ser lançada em 15 de dezembro, embora todas as alterações listadas nesta prévia possam não chegar aos servidores ativos com a mesma intensidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 14 de dezembro.