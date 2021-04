Riot detalha atualização do Rammus no APT do LoL

O tatu de League of Legends está finalmente recebendo alguns ajustes necessários para torná-lo melhor que OK.

Seguindo a revelação do novo ultimate de Rammus, Soaring Slam, em janeiro, mais detalhes foram dados sobre as mudanças no kit do campeão, incluindo algumas atualizações de efeitos visuais. Riot Sirhaian, artista sênior de VFX da Riot Games, anunciou que essas mudanças chegarão ao APT amanhã, com um lançamento esperado para servidores ativos no final do semestre.

Em um teaser em vídeo, Sirhaian apresentou algumas das principais mudanças visuais no kit de Rammus, que visam trazê-lo rolando aos padrões visuais atuais.

Rammus' Gameplay update will be rolling to PBE tomorrow, and here are some of his new VFXs~! ✨



Here's a video of his new Base VFXs~!



More info and skin changes in the thread below~ 👇 pic.twitter.com/SntkV7P5ao — ✂️ Little Sirhaian Doll 🧵 (@Sirhaian) April 1, 2021

Ao usar sua infame habilidade Q, Bola do Poder, Rammus agora mostra marcas claras de roda no chão, bem como sujeira voando de sua concha com o vento como um indicador de sua velocidade.

O W do Rammus, Bola Curva Defensiva, mudou de um escudo redondo simples para incluir pontas no topo, combinando com seu casco pontiagudo.

Seu E, Provocação Enlouquecedora, que provoca os inimigos e faz com que eles apenas se movam e ataquem na direção de Rammus, agora tem um indicador visual mostrando a direção que o inimigo é forçado a ir. O efeito é semelhante ao E, Atrair e Repelir de Rell, mas serve apenas para tornar a provocação mais clara para aliados e inimigos.

A nova ultimate de Rammus, Soaring Slam, faz com que ele salte direto para a batalha. Esta habilidade faz Rammus pular no ar e bater no local alvo, causando dano e desacelerando os inimigos, enquanto aqueles atingidos no centro da habilidade sofrem ainda mais dano baseado em quão longe Rammus saltou. A necessidade de velocidade de Rammus será recompensada se os jogadores usarem seu Q antes de sua ultimate, já que aqueles no centro da ultimate usada desta forma serão arremessados.

Mas o velho ultimate de Rammus vai viver. Por alguns segundos depois que Soaring Slam for usado, tremores secundários serão formados na área que causam dano adicional e tornam os oponentes ainda mais lentos.

Além de suas habilidades, Riot Sirhaian também revelou que as skins de Rammus também receberiam atualizações visuais para modernizá-las mais. Por exemplo, Rammus Ninja e Rammus de Lava adicionaram efeitos às suas habilidades Q que se relacionam com a temática da skin, enquanto o W do Rammus Rei possui uma coroa adequada para este espécime real.

Alright, let's start by showing his skins! And what better skin than his King Rammus!



Sadly, I was not allowed to make new VFXs for this skin, BUT I was allowed to add a little stylized crown to his W. 👑 pic.twitter.com/Y11iAfezAq — ✂️ Little Sirhaian Doll 🧵 (@Sirhaian) April 1, 2021

Os jogadores poderão testar todas as atualizações de Rammus no APT do LoL. As alterações feitas no Tatu não são finais e podem ser alteradas antes de seu lançamento em servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 01 de abril.

