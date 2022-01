Riot desativa Dragão Quimtec em League of Legends

Apenas duas semanas após o início da temporada de League of Legends de 2022, o Dragão Quimtec, bem como sua Alma e Rift, foram desativados em todos os servidores do jogo em todo o mundo.

A Riot ainda não deu um prazo de quando o Dragão Quimtec retornará ao jogo. O desenvolvedor do LoL citou o feedback das mídias sociais e pesquisas no jogo de que “a adição do Quimtec foi muito frustrante, especialmente se você estiver no time perdedor”, de acordo com um anúncio feito pela empresa hoje cedo.

We heard your feedback and we're disabling the Chemtech Drake 👀



Read all the details ➡ https://t.co/U9XxWvnVw3 pic.twitter.com/Tk079QJyYQ — League of Legends (@LeagueOfLegends) January 24, 2022

O Chemtech Drake foi adicionado junto com Dragão Hextec antes da temporada de 2022 do LoL, aumentando o número de Dragões Elementais atualmente disponíveis no Summoner’s Rift de quatro para seis. Daqui para frente, apenas cinco dragões estarão presentes em jogos no mapa. O Dragão Hextec está programado para permanecer no LoL enquanto sua contraparte Quimtec passa por uma pesada reformulação.

“Enquanto o Dragão Quimtec e seus sistemas correspondentes estão desabilitados, estaremos iterando nas mudanças de design para resolver os problemas com as versões atuais, mantendo o espírito do que estávamos originalmente tentando alcançar”, disse a Riot. Com isso em mente, a Riot apresentou a iniciativa de revisar o Rift Quimtec, mas alertou que “pode levar tempo para fazer o certo”, essencialmente significando que o Dragão Quimtec estará fora da rotação regular de dragões do jogo por algum tempo.

A Riot ainda não confirmou quando ou se o Dragão Quimtec retornará ao LoL. No início deste mês, a equipe de balanceamento do LoL disse no Reddit que, se os desenvolvedores “chegarem à conclusão de que algo está ruim, avaliamos a prioridade de alterá-lo ou removê-lo [como] tudo no LoL”.

Não está claro se o Dragão Quimtec retornará ao LoL, mas por enquanto, ele não estará disponível em jogos ranqueados. Além disso, ligas competitivas em todo o mundo devem esperar que a remoção do Dragão Quimtec afete os jogos no palco daqui para frente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 24 de janeiro.