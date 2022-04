Riot de olho no dano de Lee Sin e Jayce tanque na prévia da atualização 12.7 do LoL

A prévia expandida da atualização 12.7 de League of Legends foi revelada pela Riot Games ontem, com uma série de campeões na mesa para receber atualizações de balanceamento. Tradicionalmente, a Riot faz mais mudanças de balanceamento na metade da temporada do League of Legends para coincidir com o Mid-Season Invitational, e este ano não é exceção. Quatorze campeões devem ser alterados na atualização 12.7, com mais atualizações a caminho antes do MSI começar em 10 de maio.

Full Patch 12.7 Preview! Some spicy buffs (Wukong?!?) and some tap downs to some strong items/runes pic.twitter.com/zC37kKHUxS — Tim (@TheTruexy) April 5, 2022

Entre esses 14, quatro campeões serão enfraquecidos na atualização. As maiores mudanças estão chegando à Rengar. O Acossador da Alcateia verá o bônus de dano que Selvageria (Q) causa a torres e estruturas reduzido em 40%, com o dano que causa a monstros da selva aumentado em todos os níveis para neutralizar esse enfraquecimento pesado ao seu potencial de cerco.

Além de Rengar, outros campeões estão vendo sua ofensiva enfraquecida na Atualização 12.7. Lee Sin está marcado para ter seu dano de ataque básico enfraquecido, assim como o dano de Onda Sônica (Q). Jayce também está sendo enfraquecido em sua Vida e armadura base. Sua Vida e Armadura por nível, porém, estão sendo aumentados para compensar as coisas.

Um pequeno enfraquecimento está chegando a Ryze, que terá as taxas de escala de mana de seu Sobrecarregar (Q) reduzidas de três por cento para dois por cento na Atualização 12.7. Zeri também deve receber um enfraquecimento, embora os detalhes de suas próximas mudanças ainda não tenham sido revelados pela equipe de desenvolvimento do jogo.

Itens também estão configurados para receber enfraquecimentos na atualização, com Regenerador de Pedra Lunar tendo seu poder de cura e escudo reduzido, e Força do Vendaval preparado para ter seu tempo de recarga aumentado de 90 segundos para 110 segundos. Aproximação Invernal (e Fimbulwinter, por consequência) também será enfraquecido, passando a custar 100 de ouro a mais e dar 50 a menos de Vida na atualização 12.7.

A atualização 12.7 de League of Legends será lançada em 13 de abril, de acordo com o cronograma oficial de atualizações do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 05 de abril.