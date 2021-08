Riot confirma que Akshan será desabilitado para o Mundial 2021

Akshan, o último campeão a agraciar o Rift, será desativado para o Mundial 2021, revelou o chefe europeu de e-sports da Riot, Maximilian Peter Schmidt. Esta decisão vem alguns dias depois de Schmidt confirmar que o campeão será desabilitado para os próximos playoffs da 2021 LEC Summer Split.

As equipes tiveram a chance de votar se Akshan seria desativado nos playoffs, mas a maioria votou contra sua inclusão, embora o campeão estaria supostamente disponível para o Mundial 2021. Na atualização de hoje, no entanto, Schmidt disse que Akshan também ficará de fora do Mundial.

JK, Akshan will also be disabled at Worlds.#LEC teams simply 5head. https://t.co/XHUEcgJEob — Maximilian Peter Schmidt (@RiotMAXtheX) August 1, 2021

O raciocínio para essa mudança foi que a exposição competitiva limitada tornava o equilíbrio do campeão difícil para a equipe de jogabilidade. A Riot tinha uma regra antiga que desabilitava novos campeões no jogo competitivo para evitar essas situações, onde um campeão poderia ficar desequilibrado no jogo profissional apesar de ter um desempenho ruim na fila solo, por exemplo. Isso criaria um cenário ruim para times profissionais, quando eles teriam que elevar a prioridade de um campeão se eles tivessem um desempenho melhor do que seus colegas.

Akshan fez sua estreia em 22 de julho e já passou por duas correções desde então, devido à sua péssima apresentação solo na fila. A primeira atualização foi ao ar apenas um dia após seu lançamento, enquanto a segunda foi lançada no início desta semana. Embora essas correções mostrem que o campeão pode precisar de um pouco mais de ajuste antes de se tornar uma ameaça na fila solo, os jogadores competitivos ainda podem encontrar maneiras quase inimagináveis ​​de usar o campeão e criar uma situação em que ele se torne a maior prioridade, forçando as equipes a escolhê-lo ou bani-lo se eles não puderem jogar com ele devido à exposição competitiva limitada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 01 de agosto.