Riot compartilha prévia sobre o próximo recurso Placar Social do LoL

A Riot Games discutiu um próximo recurso de Placar Social na semana passada que permite aos jogadores de League of Legends comparar as classificações com seus amigos. E hoje, os fãs deram uma espiada.

O líder de produto de jogabilidade competitiva, Cody Germain, compartilhou como o Placar Social será no cliente, comparando seu lugar no solo / duo e flex com outros em sua lista de amigos. Embora não haja um prazo definido para quando o recurso chegará ao cliente ativo, ele será testado na atualização 11.16 do APT.

Turning ranked on in PBE 11.16 to test a new Social Leaderboard feature for Ranked Solo/Duo and Flex



Example Below: pic.twitter.com/5bydesQRbq — Cody Germain (@coderbryant) July 29, 2021

O recurso aparentemente cria uma tabela de classificação com base em amigos e conhecidos, classificando todos com base em sua posição na ranqueada. Parece que os jogadores serão capazes de acessar o Placar Social ao formar um grupo nas filas solo / duo e flex. A tabela mostra as classificações dos jogadores, os nomes dos invocadores e as vitórias ranqueadas, com os jogadores de alto desempenho no topo e os jogadores de classificação inferior na parte inferior. Também parece haver um temporizador de “próxima atualização” que provavelmente atualizará as classificações após um curto período de tempo.

O sistema de classificação atual do LoL coloca os jogadores em um grupo aleatório com base em sua divisão, mostrando vitórias, LP e colocação na ranqueada. Com este grupo formado principalmente por estranhos, os jogadores não podem realmente se comparar a amigos. A introdução do Placar Social deve fornecer incentivos adicionais para subir com um pouco de competição amigável.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 29 de julho.