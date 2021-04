Riot compartilha esboços de atualização de Udyr em novo Mapa dos Campeões

No novo Mapa dos Campeões de League of Legends, a Riot compartilhou um pouco sobre a atualização de Udyr. O personagem passará por uma “transformação total” em um futuro próximo, segundo a Riot.

“Ainda estamos no começo do desenvolvimento, então não temos conteúdo suficiente pra preencher um post inteiro, mas deve chegar nos próximos meses”, diz o texto de hoje.

Imagem via Riot Games

Udyr venceu a enquete de próxima AVM da Riot neste ano, contra quatro outros campeões: Quinn, Nocturne, Shyvana e Skarner. E, embora todos esses personagens precisem de uma atualização, as mecânicas desajeitadas e visuais decepcionantes de Udyr têm sido muito comentados na comunidade do LoL há algum tempo, o que aumenta a pressão sobre a Riot com essa atualização.

Além disso, o aumento da presença do campeão no cenário profissional nesta temporada deu mais destaque a seu design antiquado. Mas o Quimiotanque Turbo popularizou Udyr entre os caçadores profissionais em 2021. O campeão foi escolhido ou banido em mais de 71% de todas as partidas das maiores regiões nesta temporada, segundo o site de estatísticas gol.gg.

Quanto às mecânicas, o objetivo da Riot é que as diferentes posturas de Udyr tenham mais propósito. “O objetivo seria construir um kit em que todas as formas fossem significativas e úteis, independentemente do balanceamento”, explicou a Riot no início do ano.

A atualização de Udyr ainda está em desenvolvimento e não será lançada antes de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 26 de abril.