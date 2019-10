Riot compartilha detalhes das mudanças da pré-temporada de League of Legends, que chegam em breve ao PBE

As primeiras mudanças da pré-temporada 2020 de League of Legends chegaram ao PBE. E a Riot compartilhou mais informações sobre o conteúdo que chega em breve ao LoL.

Em relação aos dragões elementais que terão efeito em todo o Summoner’s Rift, os três primeiros deles serão diferentes um do outro. Isso significa que não vão aparecer dois dragões do mesmo elemento nesse período.

A Riot também pretende fortalecer a rota superior ao fortalecer o Arauto do Vale. Ele vai aparecer depois de oito minutos em vez de dez, vai aparecer novamente depois de seis minutos, e só vai precisar de um segundo para ser invocado, em vez de quatro.

As tropas das rotas do topo e do meio darão 2% de XP a mais, mas as da rota inferior, 2,4% a menos. Na selva, os monstros darão 4% de XP a menos; assim, matando todos os monstros dos dois lados, você chega ao nível três.

Confira as outras mudanças:

Dragão das Nuvens

Anunciado: Reduz o tempo de recarga ao atingir os inimigos com ataques ou habilidades.

Atualizado: Ganha um bônus de Velocidade de Movimento por três segundos depois de usar sua ultimate.

Atualização de Cleptomancia

Anunciado: O jogador ganhava poder através de ouro e elixires, para enfraquecer o padrão de correr atrás de abates pelo ouro, especialmente na disputa entre campeões de maior e menor alcance.

Atualizado: Cleptomancia recebeu uma atualização significativa para um estilo “mestre das keystones”. Você passa por todas as keystones e a chave é usá-las de forma eficaz e rápida para aproveitar o máximo delas.

Ganhe uma keystone aleatória. Quando usá-la, você ganha outra aleatória depois de sete segundos.

Inclui: Lethal Tempo, Fleet Footwork, Aery, Comet, Phase Rush, Predator (só se você tiver botas), Electrocute, Hail of Blades, Grasp of the Undying, Glacial Augment.

O ciclo das keystones é pseudoaleatório: keystones usadas não podem aparecer antes de cinco “rodadas” (cada vez que você ganha uma keystone nova conta como uma rodada).

Entrar na fonte troca sua keystone atual.

Itens removidos

Portal de Zz’Rot

Mergulhadora

Ajustes a itens

Devaneio de Shurelya atualizado

Shurelya teve dificuldades para encontrar usuários e acaba sendo muito parecida com Glória Íntegra. A Riot quer tentar fazer com que os atributos dela sejam mais adequados para habilidades de suporte, deixando Glória Íntegra como opção para os tanques.

Shurelya atualizada: Ídolo Proibido + Braçadeira Cristalina + 850 de ouro Custo total: 2.300 de ouro 300 de Vida 10% de Redução do Tempo de Recarga 100% de Regeneração de Vida 100% de Regeneração de Mana 10% de poder de curas e escudos Ativo: 40% de Velocidade de Movimento por três segundos para você e aliados próximos (90 segundos de recarga)



Melhorias a Estilhaço de Kircheis

Este item intermediário anda um pouco fraco e tem sido ruim fazê-lo no começo da partida.

Dano do Estilhaço de Kircheis aumenta de 50 para 60.

Dano dos ataques Energizados agora se acumula, em vez de usar o mais forte.

Efeitos da Chuva de Canivete aumentam de 50 para 60 e 80 com base no nível.

Ataques Energizados da Faca de Statikk e do Canhão Fumegante: de 60 a 140 para 60 a 80.

Outras mudanças foram anunciadas, mas não serão implementadas nesta atualização do PBE.

São elas:

Rotas de ataque à distância vs. ataque corpo a corpo

“Antes de mais nada, queremos garantir que temos mecânicas que impedem os campeões de ataque à distância de dominarem a rota superior, que é o principal lugar onde acontecem batalhas 1 vs. 1 de ataque corpo a corpo”, disse a Riot.

“A versão que estamos testando inclui poder adicional que será adicionado ao Escudo de Doran apenas para campeões corpo a corpo”, acrescentou a Riot.

Versão final de ícones para novos itens

“O que vocês estão vendo são rascunhos bem iniciais, teremos atualizações em breve”, explicou a Riot.

Melhorias a Chuva de Canivete

“Esperamos melhorar o poder da Chuva de Canivete (já que no momento só é um item bom para um campeão) e encontrar maneiras de fazer com que o item chame atenção de mais jogadores”, disse a Riot. “Deve sair algo sobre isso na próxima semana.”

Muitas melhorias visuais e de performance

“Nas últimas semanas, vamos limpar muita coisa para garantir que o FPS não fique caindo nem engasgando com a arte nova”, disse a Riot.

Algumas outras coisas podem estar a caminho.

“Estamos testando algumas outras mudanças a itens e garantindo que temos as mecânicas no lugar para fazer todos os ajustes que forem necessários depois do lançamento”, explicou a Riot.

As mudanças da pré-temporada ficarão no PBE por três semanas para que a Riot tenha tempo de ajustar e corrigir os erros e problemas antes de enviá-las aos servidores principais.

Artigo publicado originalmente por Eva Martinello em inglês no Dot Esports no dia 22 de outubro.