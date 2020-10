Riot compartilha cronograma do PBE para a pré-temporada 2021 do LoL e atualizações futuras

As atualizações 10.21 e 10.22 ainda passarão um tempo no PBE.

Mark “Scruffy” Yetter, designer de jogabilidade de League of Legends, comentou a pré-temporada 2021 no /dev.

A Riot ainda precisa testar todas as mudanças que serão implementadas ao sistema de itens na próxima temporada, mas as atualizações 10.21 e 10.22 terão seu tempo no PBE.

Imagem via Riot Games

Confira o cronograma do PBE para as próximas seis semanas.

Primeira semana: pré-temporada

Segunda semana: atualização 10.21

Terceira semana: pré-temporada

Quarta semana: atualização 10.22

Quinta e sexta semanas: pré-temporada

Com esse cronograma, os desenvolvedores terão a chance de conferir se há algum problema com as atualizações da temporada 10, além de ter uma resposta da comunidade sobre a pré-temporada.

Scruffy também explicou que o sistema de itens terá o “foco integral do time para os ajustes futuros necessários… depois do lançamento”. Normalmente, os desenvolvedores começam a trabalhar no ano seguinte depois de lançar a atualização da pré-temporada. No entanto, como a mudança do sistema de itens é um grande projeto, a Riot vai dedicar mais recursos para responder a comunidade e trabalhar em possíveis erros.

A mudança do sistema de itens inclui novos ícones e efeitos sonoros, ajustes aos atributos, remoção de itens antigos e uma nova categoria de itens Míticos exclusivos para cada classe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 02 de outubro.