Riot compartilha AVM completa do Dr. Mundo programada para a atualização 11.12 do LoL, e ele vai para onde quer

O médico “totalmente louco” e “tragicamente homicida” de Zaun está de cara nova.

A Riot revelou a Atualização Visual e Mecânica do Dr. Mundo hoje, apresentando as novas habilidades e modelo do Louco de Zaun com a atualização 11.12 de League of Legends. E embora possa não ser uma grande saída temática do Mundo de outrora, com certeza ajudará um dos campeões mais antigos na transição para os tempos modernos.

A história atualizada do campeão Mundo o cita como um “médico autoproclamado”. Outrora paciente do hospital psiquiátrico mais infame de Zaun, Mundo começou a imitar os procedimentos antiéticos que experimentou nas mãos da equipe. Agora ele aterroriza qualquer um que perambule perto de seu escritório e “se torna mais monstruoso” a cada injeção.

Quanto às habilidades retrabalhadas de Mundo, você pode esperar que seu Q e ultimate sejam muito semelhantes à sua versão anterior. Serra Infectada (Q) arremessa uma serra infectada que causa dano e lentidão em seu alvo. Dosagem Máxima (R) bombeia Mundo com produtos químicos que o curam com o tempo, enquanto oferece bônus de velocidade de movimento e dano de ataque.

Imagem via Riot Games

Suas outras habilidades são onde Riot forneceu mudanças muito bem-vindas. A nova passiva do Mundo, Vai para onde quer, permite que ele resista ao próximo efeito imobilizador que o atingir. Quando isso acontecer, Mundo perderá Vida e deixará cair um recipiente de produto químico próximo que pode ser recolhido. Este recipiente restaura uma parte da Vida máxima e reduz o tempo de recarga da passiva, mas os inimigos podem destruí-la caminhando sobre ela.

Mundo se eletrocuta com Choquinho Cardíaco (W), causando dano contínuo aos inimigos próximos e armazenando uma parte desse dano como Vida cinza. O louco então causa uma explosão de dano mágico que também cura sua Vida cinza se um inimigo for atingido. E Traumatismo (E) joga uma “maleta médica” em um inimigo que causa dano com base na própria Vida perdida. Se o campeão adversário, ou tropa, for abatido, será arremessado, causando dano aos inimigos por onde passar.

No geral, o retrabalho do Mundo manteve-se fiel ao design original de 2009. Seu modelo teve uma atualização moderna para colocá-lo no mesmo nível de algumas das adições mais recentes ao jogo. E os jogadores que o escolherem após o AVM não ficarão completamente perdidos, diminuindo drasticamente a curva de aprendizado.

A atualização 11.12 do LoL está programada para chegar em 9 de junho, de acordo com o cronograma oficial de atualização. O retrabalho do Dr. Mundo provavelmente chegará ao APT nas duas semanas anteriores à atualização.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 25 de maio.