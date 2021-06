Riot apresenta novo item de tanque, Anathema’s Chains, no APT do LoL

A Riot Games introduziu outro novo item no APT do League of Legends, um item de tanque chamado Anathema’s Chains. O item foi revelado há várias semanas, quando a Riot fez uma prévia de alguns dos novos itens em que estava trabalhando para as próximas atualizações.

O item concede 650 pontos de vida além de 20 de aceleração de habilidade. E embora as estatísticas sejam sólidas o suficiente por si mesmas, o efeito passivo das Correntes de Anathema realmente rouba toda a glória.

O item permite que seu portador selecione um campeão inimigo como seu “nêmeses”. Ao longo de 60 segundos, você começará a construir uma “vingança” contra seu nêmeses, fazendo com que receba até 30 por cento a menos de dano do campeão que você marcou. Além disso, seu “nêmeses” terá 20 por cento menos tenacidade quando estiver perto de você, contanto que você tenha Correntes de Anathema em seu inventário.

A habilidade ativa que permite a você designar um campeão inimigo como seu nêmeses está disponível para lançar enquanto estiver morto e em um alcance global. Mas você não pode selecionar um novo campeão como seu inimigo durante o combate e você perde todos os acúmulos de vingança anteriores que você acumulou contra seu inimigo anterior ao selecionar um novo.

As Correntes de Anathema custarão 2.500 ouro na loja do jogo e estão disponíveis para construção a partir de uma Gema Ardente e Cinto do Gigante. As Correntes de Anathema serão consideradas um item Lendário no novo sistema de classificação de itens.

Outro item chamado Elderplate também foi encontrado no APT do LoL, mas não tem nenhum efeito na construção atual do jogo. Em vez disso, o item, que é construído com Manto de Negatron, Gema Ardente e Cristal de Rubi, custa 2.900 em ouro e dá 400 de vida, 50 de resistência mágica e 10 de aceleração de habilidade. Mais detalhes sobre o item Elderplate devem ser revelados em um futuro próximo.

Anathema’s Chains agora está disponível para teste no APT do LoL, que está configurado para a atualização 11.13. O item será lançado com a atualização 11.13, que chegará aos servidores ativos em 23 de junho, de acordo com o cronograma oficial de atualizações do LoL.

