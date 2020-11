Riot anuncia fim dos Pontos de Prestígio do LoL, “novo modelo” futuro e skins de Fiora, Leona e Lulu para 2021

Parece que os fãs de League of Legends precisarão se despedir dos Pontos de Prestígio em breve.

Ken Adams, gerente de produto da Riot, publicou hoje uma atualização sobre os Pontos de Prestígio e as skins Prestígio, compartilhando os planos para os próximos meses. Será possível usar os pontos para comprar skins até o meio de 2021, mas os Pontos de Prestígio serão substituídos por um “novo modelo” no futuro. E as skins Prestígio do ano que vem serão de Fiora, Leona e Lulu, além de mais um campeão “a definir”.

✨As próximas skins são: Fiora, Leona, Lulu e uma da série Conquistador a definir

⭐ Os Pontos de Prestígio 2020 serão prorrogados até 2021. Não haverá Pontos de 2021.

🌟A Loja de Prestígio vem no 10.25!



👉Se liga: https://t.co/cDMHsu7Qmz pic.twitter.com/pIcyaxa1GB — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) November 18, 2020

“Em meados de 2021 (salvo alterações de calendário), definiremos as regras acerca de conteúdos raros e exclusivos – e isso inclui a aposentadoria dos Pontos de Prestígio”, disse Adams. “Com menos da metade do ano para obter pontos e menos da metade das opções para escolher em comparação com 2019 e 2020, julgamos ser injusto criar uma edição 2021 dos Pontos de Prestígio.”

Então a Riot decidiu estender o uso dos Pontos de Prestígio de 2020 até o meio do ano que vem, antes de esse conteúdo passar a ser lançado pelo novo sistema. Não se disse muito mais sobre o novo modelo, então será preciso esperar até os desenvolvedores do LoL divulgarem mais informações.

Imagem via Riot Games

Enquanto isso, as skins Soraka Guardiã Estelar Edição de Prestígio e uma Edição de Prestígio de evento para Diana (cuja temática ainda não foi anunciada) serão lançadas nas atualizações 10.24 e 10.25, respectivamente.

A Loja de Prestígio será aberta em 9 de dezembro e fechada em 28 de janeiro, trazendo skins, ícones, emotes, sacos de brindes, chaves Hextec e Essência Laranja. Depois, as skins Prestígio de 2021 serão lançadas na primeira metade do ano: Fiora, Leona, Lulu e mais um campeão “a definir”, que teve grande impacto na cena profissional de 2020. A Loja de Prestígio será aberta novamente no fim do primeiro semestre, para que você tenha uma última chance de gastar os pontos antes da mudança para o novo modelo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 18 de novembro.