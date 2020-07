Revelados os atributos e tempos de recarga das habilidades de Yone no PBE do LoL

Na semana passada, finalmente pudemos ver as habilidades de Yone em League of Legends. Agora, sabemos seus atributos e tempos de recarga.

O Surrenderat20 compartilhou os atributos provisórios de Yone que entrariam na atualização do PBE da sexta-feira, dia 24, revelando tudo que precisamos saber sobre as habilidades do Inesquecido. Agora já podemos comparar os atributos do espadachim aos de outros campeões e começar a pensar nos melhores itens.

Confira os atributos e tempos de recarga das habilidades de Yone:

Atributos Base

Vida Base: 550

Regeneração de Vida a cada 5 segundos: 7,5

Vida por nível: 90

Regeneração de Vida por nível: 0,15

Resistência Mágica Base: 32

Resistência Mágica por nível: 1,25

Dano de Ataque Base: 60

Dano de Ataque por nível: 2,5

Armadura Base: 28

Armadura por nível: 3

Velocidade de Ataque por nível: 2,5

Velocidade de Movimento Base: 345

Alcance de Ataque: 175

Atributos e Tempos de Recarga das habilidades

Passiva: Estilo do Caçador

Captura de tela via Riot Games

Q: Aço Mortal

Captura de tela via Riot Games

W: Fenda Espiritual

Captura de tela via Riot Games

E: Desatar da Alma

Captura de tela via Riot Games

R: Destino Selado

Captura de tela via Riot Games

Os fãs mais ansiosos para testar o espadachim podem acessar o PBE antes da atualização 10.16, quando Yone será disponibilizado nos servidores ativos do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de julho.