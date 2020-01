Quando termina o evento Reinos Mech de League?

A Riot Games iniciou 2020 com um novo evento de League of Legends. Mas, em vez de seguir a rota tradicional do Ano Novo Lunar, a desenvolvedora lançou uma nova linha de skins e o evento correspondente: Reinos Mech.

Os Reinos Mech parecem muito com as skins Mech anteriores. Jax, Leona, Draven, Garen e o novo colosso do League, Sett receberam skins para este grupo de robôs de batalha. Garen Reinos Mech também ganhou a primeira skin Edição de Prestígio de 2020, que pode ser comprada na loja do evento por 2.000 emblemas.

Como eventos anteriores, os jogadores poderão concluir missões para desbloquear uma série de novas recompensas. Para desafios e prêmios adicionais, os fãs do jogo podem comprar o passe dos Reinos Mech por 1650 RP na loja do cliente de League of Legends. Depois de comprar o passe, os jogadores desbloquearão automaticamente 200 emblemas dos Reinos Mech, um ícone exclusivo do evento e quatro Orbes dos Reinos Mech.

Relacionado: O foco da Riot em 2020 é melhorar a clareza e a experiência dos eventos na 10ª temporada de League

O passe também concede emblemas bônus aos jogadores por jogar. Os jogos em Summoners Rift premiam os jogadores com 6 ou 12 fichas por perdas e vitórias, respectivamente, enquanto outros modos de jogo distribuem 4 ou 8 fichas após cada partida.

Quando termina os Reinos Mech?

O evento Reinos Mech de League termina em 18 de fevereiro, dando aos fãs mais de um mês para participar das festividades. Os jogadores terão até 2 de março para gastar quaisquer emblemas restantes após o término do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 19 de janeiro.