As temporadas de League of Legends têm duração limitada. Geralmente, você tem menos de um ano para mostrar seu talento e conseguir atingir um nível que combine com o seu esforço. Embora o sonho, quando temos uma boa temporada, é que dure para sempre, é sempre bom lembrar que existem recompensas ao fim da temporada e elas ficam ainda melhores nos níveis mais altos de classificação.

A temporada 12 do LoL começou em 7 de janeiro. Cada temporada traz algumas alterações de balanceamento e novas formas de jogar LoL, fazendo com que os jogadores precisem se adaptar ao meta mais recente e ajudando a renovar o jogo. Se o seu campeão favorito de repente estiver entre os piores do jogo, talvez seja bom aprender um novo para manter a sequência de vitórias.

Ao longo da temporada, a Riot Games também realiza eventos periodicamente. Desde os eventos de férias até os mais conceituais, sempre haverá algo novo para fazer no LoL.

Quando termina a temporada 12 de League of Legends?

A temporada 12 de League of Legends termina em novembro de 2022. Embora a Riot não tenha anunciado oficialmente uma data, todas as últimas 10 temporadas terminaram em novembro. Elas costumam ser encerradas na segunda semana de novembro.

Quando uma temporada termina, começa a pré-temporada, que dura até o início da próxima temporada, em janeiro do ano seguinte. Se você terminar a temporada no Ouro e avançar para o Platina durante a pré-temporada, no entanto, as recompensas que você vai receber serão referentes ao Ouro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de abril.