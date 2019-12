Quando Sett será lançado nos servidores ativos de League?

O mais novo campeão do League of Legends, Sett, o primeiro lutador Ioniano, deve chegar aos servidores ativos mais cedo do que o esperado.

A Riot está com uma sequência de lançamentos de campeões, adicionando tanto Senna — a esposa de Lucian, durona e recém chegada dos mortos — quanto Aphelios — o atirador das cinco armas — aos servidores ativos com um intervalo mínimo. E os desenvolvedores seguem em alta velocidade. O próximo é Sett, que está chegando na atualização 10.1, em janeiro de 2020.

Sett, descrito pela Riot como “um líder poderoso no próspero submundo criminoso de Ionia”, é um lutador de primeira linha que gosta de sujar as mãos. Ele é um homem sem camisa, sarado e de cabelo rosa que poderia facilmente estrelar a próxima boyband. E ele causa dano e usa escudos para vencer.

Ele tem baixa mobilidade, mas sua sustentabilidade, seu controle de grupo e seu dano bruto compensam isso. Ele também pode ser filho de Draven. O que mais você poderia pedir a um campeão? Ele tem tudo.

Quando Sett será lançado?

Espera-se que Sett seja lançado em conjunto com a atualização 10.1.

A Riot também quer mudar vários campeões importantes e balanceá-los antes da próxima temporada. Alguns campeões que podem ser podados são Aphelios, que parece estar muito desafinado, Kassadin e Shaco. Quanto aos fortalecimentos, Sylas, Nami e Sejuani vão se dar bem. E quanto a itens, Limiar da Noite, Punhal Serrilhado e o Gume do Ladrão Arcano estão ganhando um pouco de amor.

a atualização 10.1 está programada para ser lançada na quarta-feira, 8 de janeiro de 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 19 de dezembro.