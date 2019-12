Draven só pode ser o pai de Sett, não importa o que a Riot diga

Sett, próximo campeão de League of Legends, já está chamando a atenção dos jogadores.

Ele é meio-vastayês, filhinho de mamãe, e super forte. O que chamou mais atenção, porém, é o fato de que Sett é com certeza, definitivamente, sem dúvidas, filho de Draven.

Ryan “Reav3” Mireles, produtor de campeões da Riot, falou publicamente sobre o rumor no Reddit e disse que não era verdade, mas é.

Vamos explicar pouco a pouco para que os fatos não se percam na intriga. Os fatos não podem ser refutados. Os fatos estão do lado da justiça, de encontrar o pai de Sett e, com isso, permitir que ele ponha fim a um capítulo dolorido de sua vida.

Então faz essa por ele, ok?

História de Sett

Imagem via Riot Games

Sett teve uma infância difícil, essa parte ficou evidente. Ele tinha um pai perdido e uma mãe que amava. Seu pai, noxiano, queria uma aventura com uma vastayesa e Sett foi o resultado, sofrendo bullying e ódio de pessoas ignorantes. Ele não conseguia encontrar seu lugar, nem com vastayeses nem com ionianos. Parecia não conseguir se encaixar. Parecia que seu destino era apenas ser odiado.

Quando era mais novo, seu pai o protegia das palavras duras e do preconceito. Depois, o pai o largou com os lobos (pássaros?). Sett teve que fingir que estava tudo bem e que era forte, e passou a agir com dureza na juventude. Com a raiva, começou a lutar fisicamente com os que o insultavam. Ao perceber o comportamento dele, sua mãe o alertou para não chegar perto das arenas onde o pai também lutava.

Espera aí. Arenas de luta? Quem mais está muito envolvido com arenas de luta noxianas? Draven, o pai de Sett. Tecnicamente, as “arenas de luta” de Draven são só brincadeiras para Draven matar prisioneiros noxianos, mas mesmo assim.

Quando Sett vai às arenas e pergunta sobre seu pai, dizem a ele que seu pai está passando um tempo em arenas que dão mais dinheiro. Quem deixaria sua família por dinheiro? Por mais dinheiro que as arenas de luta oferecem? Draven. E o mais importante é que essa resposta é bem vaga.

Sett acaba comandando a arena depois de vencer luta após luta, no que só pode ser interpretado como uma tentativa de chamar atenção do pai ausente. O cara tem problemas.

História de Draven

Imagem via Riot Games

Draven é o “Executor Glorioso”, cujas ambições são grandes demais para Noxus. Ele procurava espaço sob os holofotes, e finalmente encontrou com o espetáculo que colocava em suas execuções. Ele fez sucesso. Ele era famoso. Ele finalmente tinha a atenção de todos. Mas não era suficiente para Draven, que decidiu que precisava compartilhar seus talentos com o mundo.

Draven é sedento por fama. Draven é sedento por notoriedade. Draven é doente de ambição. As chances de que Draven abriria mão de seus sonhos por alguma criança, mesmo que seja sua, é de 0%. Nesse ponto, é quase como uma competição mesmo, porque só alguém como Draven poderia chegar perto de vencer Draven (mas é claro que ninguém poderia de fato vencer Draven em nada).

A busca pela fama certamente o levaria a explorar outros pontos no tempo em que invadiu Ionia. E o que seria melhor para ganhar afeição do público que lutar e vencer? Um mundo em que Draven lutou na arena não é difícil de imaginar.

Semelhanças

Imagem via Riot Games

Obviamente, Draven e Sett são lutadores capazes. Os dois também são sedentos por “mais”. Draven sempre quis mais atenção, e Sett não estava satisfeito com o dinheiro que ganhava lutando na arena e resolveu comandá-la. Comparando, os dois são convencidos e acham que não fazem nada de errado. Sett ama sua mãe e Draven ama seu irmão (achamos que sim). A fruta não cai longe do pé.

Draven nunca seria o pai que precisaria ser, e ele sabia disso. Então, ele escolheu ir embora em vez de sentir que estava estragando sua vida ao limitar suas opções. Nisso, acabou estragando a vida de seu próprio filho. Sett sentia que tinha que andar com suas próprias pernas e acabou seguindo os passos do pai, mais do que imagina.

Os funcionários da Riot estão tentando despistar os jogadores que acreditam no rumor. Reav3 disse com todas as letras no seu comentário no Reddit que eles não são pai e filho (apesar de estarem relacionados de alguma forma, porque a página de campeão de Sett mostra Draven como personagem relacionado. E Alistar também, por algum motivo).

O fato de eles estarem desmentindo só faz com que seja mais fácil de acreditar que esse tenha sido o plano desde o começo. Quanto mais eles lutam contra isso, mais os jogadores acreditam que descobriram a verdade oculta que não deveriam saber… ao menos não ainda.

Se Sett é ou não filho de Draven, só sabemos que Draven é com certeza o pai de Sett.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Mickunas no Dot Esports no dia 17 de dezembro.