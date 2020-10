Quando Seraphine será lançada nos servidores ativos do LoL?

Anotem na agenda, fãs de League of Legends. A Riot Games finalmente revelou a nova campeã do jogo, Seraphine, e ela está pronta para os holofotes do Summoner’s Rift.

A dúvida, no entanto, é: quando ela estará pronta para se apresentar para os milhões de fãs que aguardam seu debut? A Cantora Sonhadora chega aos servidores ativos do jogo na atualização 10.22, mais especificamente na quinta-feira, 29 de outubro, segundo a Riot.

Seraphine é uma das artistas mais populares de Runeterra e vem dos avanços tecnológicos de Piltover e Zaun. No jogo, ela é uma feiticeira que usa o poder da música para ajudar os aliados a dominarem a batalha, com cura, escudo, dano e muito controle de grupo.

Com o lançamento de Seraphine, a Riot também vai lançar sua primeira skin. A cantora vai colaborar com o grupo virtual do jogo, a K/DA, e participar de sua nova linha de itens cosméticos, K/DA All Out. Ela também subirá ao palco com a K/DA na final do Campeonato Mundial 2020, onde as campeãs apresentarão uma nova música.

Por 3.250 RP, você pode adquirir a nova skin ultimate do jogo, dois ícones, um emote e uma borda que pode ser adquirida na missão narrativa desbloqueada com a compra da skin.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 12 de outubro.