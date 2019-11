Quando será lançado Aphelios, o novo campeão do League of Legends?

Embora os fãs de League of Legends possam não ter tido tempo suficiente para aproveitar Senna, que foi lançada há 10 dias, a Riot Games já revelou um novo campeão chegando ao Rift no próximo mês.

A Riot nos deu uma amostra de Aphelios ontem, através de uma biografia cativante sobre as circunstâncias fatais que o separaram de sua irmã gêmea, Alune. Mas a separação lhe deu o poder necessário para combater os dominantes Solari. E apesar do corte de cabelo do atirador nos lembrar do auge do emo no início dos anos 2000, Aphelios estreará em Summoner’s Rift pronto para a luta.

Qual a data de lançamento de Aphelios?

Captura de tela via Riot Games

Aphelios está programado para ser lançado em 11 de dezembro, de acordo com o cliente do League, que foi atualizado hoje com o Patch 9.23. Provavelmente, os jogadores poderão testá-lo antecipadamente no Ambiente Público de Testes (PBE), para que os desenvolvedores possam ajustar qualquer problema de balanceamento.

O lançamento em dezembro de A Arma dos Devotos marcará o quinto campeão de 2019, junto do elenco excepcional de Senna, Qiyana, Yuumi e Sylas. Seu lançamento também superaria um 2018 tranquilo que produziu apenas três campeões – Neeko, Pyke e Kai’Sa.

Isso também daria aos jogadores tempo suficiente para jogar com ele na pré-temporada antes de iniciar as ranquadas da Temporada 10.

O que ele terá de diferente dos outros atiradores?

As habilidades de Aphelios ainda não foram reveladas, mas sua biografia nos dá algumas dicas sobre seu estilo de jogo no Rift. O atirador recebeu poder mágico de sua irmã, que aparentemente se manifestou na forma de lâminas místicas de pedra da lua.

“Para proteger os sobreviventes do ataque que os obrigou a voltar para as sombras da montanha, o treinamento de Aphelios como assassino tem o apoio da magia de Alune — suas lâminas agora são um arsenal de armas místicas, aperfeiçoadas por Alune ao longo de várias missões juntos,” lemos na biografia.

Sua história também sugere que Aphelios está treinando como assassino. Combinando isso com as lâminas de pedra da lua, podemos ter uma indicação de mudança em relação aos tradicionais carregadores de dano físico à distância. Ver um Yasuo ou Garen na rota inferior foi muito comum esse mês, mas um assassino corpo a corpo sendo colocado como atirador mudaria dramaticamente o meta.

Pyke, sendo um assassino, deu uma refrescada no típico suporte tanque ou de cura. Se Aphelios oferecer uma mudança de padrão semelhante, então as coisas estão prestes a ficar muito mais empolgantes na rota inferior.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 20 de novembro.