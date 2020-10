Quando acaba o evento do Mundial 2020 do LoL?

Já completou todas as missões do Mundial 2020?

Os melhores times de League of Legends já estão se enfrentando no maior palco do jogo há mais de um mês, e só faltam alguns dias para a grande final.

Apesar de a ausência de uma plateia presencial fazer diferença, o nível da competição mais que compensou. As surpresas que acabaram com as esperanças dos fãs da região NA e a dominância total de outra região foram empolgantes, mas os jogadores também puderam se manter ocupados com as missões lançadas junto com o Mundial 2020.

Algumas missões ficam disponíveis para todos os jogadores de League of Legends, mas os que tiverem o passe do evento terão objetivos adicionais a completar, que concedem ainda mais emblemas. Se você nem percebeu que havia um evento, provavelmente já completou algumas missões só por jogar o jogo, e poderá trocar os emblemas que conseguiu na aba de Espólios.

O passe do evento ainda pode ser adquirido na loja do jogo por 1.650 RP até o fim do evento do Mundial 2020, às 4h BRT de 10 de novembro. As missões adicionais também têm o mesmo prazo. Para trocar seus emblemas, você terá um pouco mais de tempo: eles expiram às 17h BRT de 24 de novembro.

24 de novembro também é quando será lançada a atualização 10.24 do LoL, uma das últimas de 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de outubro.