PSG Talon garante vaga na fase eliminatória do MSI 2021 com vitória contra a Pentanet.GG

A PSG Talon garantiu uma vaga entre os quatro melhores times do Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends com uma vitória dominante sobre a australiana Pentanet.GG, representante da Oceania.

Os representantes da PCS agora avançam para a fase eliminatória do campeonato, onde precisarão enfrentar novamente equipes como a sul-coreana DWG-KIA, a chinesa Royal Never Give Up e a espanhola MAD Lions. O elenco talentoso da PSG Talon garantiu sua vaga após duas fases de partidas, onde enfrentou alguns dos melhores times do evento.

A expectativa para o evento era que a PSG seria um time interessante, especialmente após dominar o Spring Split 2021, primeira fase da PCS do ano. O time só perdeu uma partida durante a temporada regular, e não perdeu nenhuma na fase eliminatória que os levou ao campeonato. Por isso, muitos analistas os colocaram como um time que poderia surpreender os fãs no MSI — e foi exatamente o que fizeram.

Embora o time fosse forte, ninguém esperava que derrotassem alguns dos times de grandes regiões, especialmente depois que foi anunciado que seu atirador Unified não poderia participar do evento por problemas de saúde. Mas seu substituto, Doggo, se encaixou perfeitamente no elenco da PSG e foi essencial para o sucesso do grupo. Aos 18 anos, o atirador é o segundo jogador com mais abates em todo o MSI e o quinto com maior participação em abates, segundo o Oracle’s Elixir.

De modo geral, a PSG tem o segundo maior número de abates no campeonato e a segunda maior média na diferença de ouro aos 15 minutos, entre os times da fase hexagonal. Eles mostraram grande coesão com um atirador substituto, além de mostrar alto nível de tomada de decisão e potencial ofensivo. Os esforços conjuntos do time até os ajudaram a derrotar oponentes como RNG, C9 e MAD Lions.

Vamos ficar de olho na PSG na semifinal do MSI 2021, que começa nesta sexta-feira, 21 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 18 de maio.