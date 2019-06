Pro View “é uma das piores coisas que a Riot poderia fazer aos bons jogadores profissionais”, diz FNC Nemesis

Há poucos dias, a Riot Games lançou o Pro View, uma nova ferramenta de streaming para partidas profissionais de League of Legends. Embora a resposta dos fãs em geral tenha sido até positiva, o jogador da rota do meio da Fnatic, Tim “Nemesis” Lipovšek, discorda e falou sobre o assunto em uma stream na Twitch.

“Agora que a Riot lançou o Pro View, ou sei lá qual é o nome disso, vou fazer muito mais streams, porque não vejo mais por que não fazer, já que todo mundo já vai poder ver como eu jogo”, Nemesis disse na stream. “É uma das piores coisas que a Riot poderia fazer aos bons jogadores profissionais.”

A Riot anunciou o Pro View em maio. A ferramenta só está disponível para EUA e Europa, mas é possível comprá-la no site do LoL Esports por 14,99 dólares/euros. Uma versão completa da ferramenta, para quem quer ver partidas profissionais de LoL do mundo inteiro, está disponível por 19,99 dólares/euros. Os lucros do Pro View serão repassados diretamente aos jogadores e times que competirem nas respectivas regiões.

Pro View tem streams no ponto de vista de cada um dos 10 jogadores de uma partida. É possível ver até quatro streams sincronizadas tanto em partidas ao vivo quanto nas gravadas. A ferramenta também oferece uma linha do tempo avançada de cada partida, mostrando abates e objetivos ao longo da partida. Além disso, os fãs podem compartilhar URLs personalizadas entre si para ver as partidas pelas mesmas perspectivas.

As ações dos jogadores estarão disponíveis para qualquer um que tenha comprado o Pro View, mas seus microfones continuarão mudos. Não será possível ouvir o que eles conversam uns com os outros e, diferentemente de quando eles fazem streams casuais na Twitch, os jogadores não poderão explicar aos fãs suas ações, os caminhos que fazem na selva ou o raciocínio por trás de alguma ação ao longo da partida.

Os fãs europeus poderão testar o Pro View quando a LEC voltar com a partida entre G2 Esports e Splyce, às 13h (horário de Brasília) do dia 7 de junho.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 03 de junho.