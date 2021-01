Os melhores campeões para enfrentar Viego em League of Legends

Viego, o Rei Destruído, apareceu pela primeira vez em um trailer de um jogo de RPG baseado em turnos com o mesmo nome que ele. O jogo será publicado pela Riot Games em 2021, mas Viego fez sua estreia antes do esperado para os fãs de League of Legends.

Tendo atingido Summoner’s Rift em 21 de janeiro, Viego se tornou uma escolha sólida para a selva. Embora o campeão também possa ser visto nas rotas topo e meio, as taxas de vitórias falam por si, com Viego tendo o dobro da taxa de vitórias quando contribui para seu time da selva.

O kit de Viego permite a ele limpar acampamentos na selva rapidamente, e ele tem uma ferramenta decente de emboscada em seu W, que funciona como a carga de Vi. Quando um campeão que pode farmar rapidamente na selva também é capaz de emboscar as pistas sem nenhum problema, você pode precisar formar um plano de jogo para diminuir sua eficácia geral no mapa. Embora você seja capaz de fazer exatamente isso observando seu posicionamento contra certos campeões, como Evelynn, outros podem forçá-lo a considerar uma contra-escolha apenas para aumentar suas chances de vitória.

Mesmo que Viego possa ser muito poderoso, ele tem dificuldades contra certos campeões. Depois de escolher um desses campeões, você deve se concentrar em diminuir o impacto de Viego no mapa para dar à sua equipe algum espaço para respirar. Outros campeões em sua equipe devem ser capazes de juntar recurso com mais segurança e também serão capazes de lidar com Viego sozinhos se escolherem os itens corretamente.

Aqui estão os melhores campeões que contra-atacam Viego em League of Legends.

Rammus

Imagem via Riot Games

Uma das melhores maneiras de lidar com Viego é vencê-lo no próprio jogo. Rammus é um emboscador agressivo que começa a espalhar terror nas rotas laterais antes de Viego. Conforme você começa a emboscar em outras rotas com Rammus, você automaticamente dispara um cronômetro que será ativado contra Viego.

Os companheiros de equipe de Viego vão começar a pressioná-lo para ajudar, já que eles vão precisar desesperadamente, e isso naturalmente tornará mais lento seu acúmulo de recurso. Observe que as rotas que você emboscou com sucesso serão bastante difíceis para Viego, já que seus companheiros estarão à frente em termos de ouro.

Poppy

Imagem via Riot Games

Os caçadores tanques parecem a criptonita de Viego por enquanto. Aqueles que também podem fazer a selva bem rápido, como Poppy, serão muito difíceis de derrubar para Viego, a menos que ele obtenha ajuda adicional de seus companheiros de equipe.

Poppy consegue tirar mais proveito de seus companheiros de equipe devido à sua capacidade de ser tanque. Se Poppy e Viego se encontrarem enquanto emboscam a mesma rota, o parceiro de rota de Poppy seria capaz de causar muito mais danos no caçador papel.

Mesmo que ela não esteja na selva, a Poppy pode ser bastante agressiva, já que sua passiva permite que ela faça trocas com certo conforto. Principalmente na rota superior, se o oponente de Poppy não estiver muito bem, Viego não terá tantas chances de emboscar na rota de Poppy, e ele precisará procurar por oportunidades em outro lugar.

Se você vir Viego perto de sua rota, certifique-se de avisar seu companheiro de equipe mais próximo para que ele não seja o próximo na agenda do Rei Destruído.

Evelynn

Imagem via Riot Games

Outra caçadora que pode lutar de igual para igual contra Viego é Evelynn. Evelynn não só pode limpar a selva tão rápido quanto ele devido às suas ferramentas de sustentação, mas também pode superá-lo quando se trata de ajudar outras rotas.

A camuflagem de Evelynn permite que ela embosque em ângulos inimagináveis, o que significa que ninguém estará seguro se Evelynn ver uma abertura. Semelhante ao caso de Rammus, perambular ativamente pelo mapa pressionará Viego a fazer o mesmo, e pode sair pela culatra para ele se ele não tiver ouro o suficiente. Se Viego sair de mãos vazias de suas tentativas de emboscadas, ele ficará para trás em ouro e experiência.

Ekko

Imagem via Riot Games

Com base em velocidades de limpeza da selva, Ekko pode ficar para trás por Viego. Mas Ekko começa a mostrar sua diferença no meio do jogo, onde vai entrando e saindo das lutas. Se você escolher Ekko em um time que não tem poder de habilidade, sua eficácia aumentará ainda mais e será difícil para Viego controlar Ekko no final do jogo.

Ekko também pode ir na rota meio e sua natureza de movimentação o torna um alvo muito difícil para Viego, especialmente depois do nível seis. Ekko será capaz de dispersar a maioria das tentativas de emboscada de Viego se ele tiver sentinelas colocadas, e ele também será capaz de colocar um pouco de pressão na torre inimiga com sua ultimate à sua disposição.

Ekko pode estourar Viego nos estágios finais do jogo e também terá a chance de seguir com itens mais tanque. Essa flexibilidade faz de Ekko uma excelente escolha contra Viego, já que ele poderá se ajustar de acordo com o andamento da partida.

Gragas

Imagem via Riot Games

Acompanhar Viego quando se trata de ouro e eficácia geral do mapa será sua porta de entrada para derrotá-lo. Gragas é um campeão tanque com ferramentas de autocura que lhe permitem limpar a selva rapidamente.

Enquanto Gragas é consideravelmente mais lento que Viego, sua Barrigada ainda é uma excelente ferramenta para iniciar emboscadas. Gragas também pode diminuir a distância entre seus inimigos com suas habilidades de lentidão, mas é sua ultimate que o torna uma ameaça mais do que Viego no final do jogo.

Se você unir Gragas com campeões que podem utilizar sua ultimate em sinergia, como Orianna e Garen, será extremamente difícil igualar a força de luta em equipe do seu lado.

Shaco

Imagem via Riot Games

Semelhante a como Evelynn vence Viego pelo mapa, Shaco também pode fazer o mesmo com vantagens adicionais. Além de ser formidável nas emboscadas, Shaco também se destaca em fazer objetivos de mapa como Dragões sozinho.

Mesmo nos casos em que Viego for mais ativo do que você no mapa, você ainda pode manter sua equipe no jogo acumulando fortalecimentos de dragão e capturando o Arauto. Ter como alvo os campeões fracos e deixar o time inimigo em desvantagem numérica será a chave ao longo do jogo, mas tente não exagerar muito, pois ser pego fora da posição pode forçar seu time a lutar quatro contra cinco.

Vi

Imagem via Riot Games

Vi e Viego são provavelmente muito mais semelhantes do que gostariam de admitir. Seus caminhos iniciais de jogo se assemelham, mas Vi pode acabar sendo muito mais impactante.

Comparada a Viego, Vi traz mais ferramentas de bloqueio para a mesa e, se ela for combinada com os campeões certos, será um recurso mais valioso para sua equipe. Embora seja possível para Vi assumir o controle de um jogo sozinha, as chances são de que ela não consiga superar Viego com seu time ficando para trás em termos de ouro.

Garantir a segurança de sua equipe e a continuação de seu acúmulo de recurso deve ser um de seus alvos principais como Vi para que você possa confiar neles mais tarde.

Sejuani

Imagem via Riot Games

Rumo ao final do jogo, você precisará de uma ferramenta de controle de grupo confiável para garantir que o Viego não saia do controle. Sejuani é um dos caçadores mais consistentes do jogo, e ela se equipara facilmente à velocidade de Viego no início do jogo.

Mesmo em um cenário em que ambos os campeões têm um desempenho muito semelhante, Sejuani terá mais ferramentas utilitárias a oferecer. Se você tem uma equipe que não apresenta problemas de dano, Sejuani se encaixará melhor do que Viego.

Você pode tentar acertar sua ultimate em Viego ou simplesmente tirá-lo das lutas de equipe com sua capacidade de ser tanque. Viego precisará gastar muitos recursos para passar por Sejuani e pode ser punido facilmente durante o processo.

Embora escolher um dos campeões nesta lista aumente suas chances de vencer Viego, você pode obter os mesmos resultados com o seu pool de campeões existente. Contra caçadores como Viego, que podem se aproximar de um campeão durante a emboscada, você precisa estar atento ao seu redor. Certifique-se de ter proteções em torno de sua rota e preste muita atenção aos seus companheiros. Se você vir Viego em qualquer parte do mapa, use a oportunidade para jogar de forma mais agressiva na rota.

Pressionar seu inimigo quando Viego vier ajudá-los manterá as suas vidas baixas e eles estarão muito fracos para ajudar Viego se ele decidir emboscar sua rota.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 24 de janeiro.