Os melhores campeões do topo na atualização 10.24 de LoL

Há uma variedade de opções para o topo em League of Legends que são boas escolhas para se enfrentar. Alguns variam em força com base no meta, outros variam dependendo dos oponentes.

Para o topo, existem três arquétipos de campeões que variam conforme as mudanças no meta: hiper-carregadores, campeões estilo suporte e os split pushers, que ficam separados do time para empurrar sua rota.

Splitpushers tem uma presença fraca na fase de rotas e são ainda mais fracos nas trocas até obter alguns itens. Assim que eles pegam alguns itens e podem duelar com seus oponentes, eles simplesmente avançam pela rota, derrubando torres até que o time inimigo envie forças para detê-los.

Os melhores do estilo suporte são os tanques mais robustos do jogo, como Sion, Ornn e Shen. Eles podem trocar dano com seu oponente na rota razoavelmente bem, mas sua principal força vem de sobreviver em sua rota até que eles possam comprar itens de tanque suficientes para se juntarem a sua equipe em lutas de equipe.

Os hiper-carregadores do topo causam danos insanamente altos em um piscar de olhos e geralmente podem atingir vários alvos ao mesmo tempo com danos em área.

Essa lista de campeões do topo pode ser afetada dependendo de uma série de coisas. Às vezes, o meta muda sem nenhuma razão aparente além do gosto dos jogadores, mas geralmente há algum tipo de mudança de balanceamento por trás disso. Pode ser difícil acompanhar os melhores campeões do mês, então deixe-nos fazer isso por você.

Aqui estão nossos cinco principais campeões para usar no topo na atualização 10.24 do LoL.

Fiora

Prós

Dano verdadeiro

Mobilidade

Negação de controle de grupo (CG) como uma habilidade básica

Contras

Medíocre nas lutas de equipe

Requer boa consciência para fazer bom uso do W

Fiora é um das melhores splitpushers do jogo, que pode facilmente render a você vitórias se você tiver uma boa fase de rotas. Ela é uma das campeãs de rota de maior capacidade no jogo, com a qual você pode exibir suas proezas mecânicas.

Ela subiu no meta como resultado de Camille se tornar mais popular. Fiora é uma ótima resposta para Camille com essa luta sendo altamente dependente da habilidade entre as duas partes.

Runas

Tal como acontece com muitos lutadores, Conquistador é a runa principal a ser escolhida. Ele concede a você DdA adicional que escala bem ao lado do componente de cura quando totalmente acumulado, o que o torna um grande incômodo para a equipe adversária. O Triunfo é considerado o retorno adicional de ouro e vida para aquelas jogadas arriscadas. Algumas pessoas gostam de usar Sobrecura devido à abundância de assassinos no meta, mas Triunfo é a melhor escolha padrão.

Lenda: Espontaneidade é considerada para a velocidade de ataque adicional, mas outras opções também são viáveis. Lenda: Tenacidade é valiosa contra composições com foco em CG, enquanto Lenda: Linhagem pode ser usado contra composições de tanques pesados ​​para mantê-lo com vida. Mas Golpe de Misericórdia, em média, causa mais dano, então é escolhido em vez dos outros dois.

Embora haja muita experimentação em relação à árvore secundária, Determinação é uma das mais escolhidas devido ao Demolir, que pode ajudá-lo desde o início. O Osso Revestido também pode ajudá-lo a obter trocas favoráveis. Você pode experimentar Inspiração pelo biscoito e botas de velocidade ​​grátis também.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Fiora é: R> Q> E> W. O Q é maximizado primeiro para ajudá-lo a limpar ondas e mobilidade. É a habilidade mais valiosa em seu kit e deve ser usada com sabedoria desde o início para ativar sua passiva. E é maximizado em segundo devido à eficácia de ter seu fortalecimento de velocidade de ataque o mais rápido possível. W é maximizado por último. Mesmo que a utilidade dele seja tremenda, se cronometrada corretamente, você pode anular todos os danos recebidos e CG.

Plano de jogo

Fiora é um dos melhores campeões de rota do jogo. Se você vencer sua rota, na maioria das vezes será capaz de converter essa vantagem e ajudar seus companheiros de equipe também. Durante a fase de rota, concentre-se em usar o Q para ativar sua passiva em seu oponente para uma grande quantidade de dano. Devido ao Conquistador e ao Osso Revestido, você tem uma grande vantagem desde o início e pode lutar contra a maioria dos melhores campeões sem problemas. Se você estiver passando por um momento difícil, tente comprar seu item principal, Tiamat, Lâmina do Rei Destruído ou qualquer outro item de sua escolha.

Seu objetivo principal deve ser o split push com seus itens principais. Quanto mais tempo você gasta lutando em equipe, mais oportunidades você dá ao time inimigo de voltar.

Ornn

Prós

Kit forte

Melhoria de itens grátis

Pode explodir campeões frágeis

Contras

Alta curva de habilidade

Problemas de mana

Ornn é um dos melhores campeões de tanques para jogar. Seu kit é bom para um tanque. Ele tem mobilidade, dano de explosão, dano baseado na vida máxima de inimigos e muito controle de grupo. Mas a melhor coisa sobre Ornn são as melhorias de itens gratuitas, avaliados em 1.000 de ouro. Embora você precise atingir um certo nível para melhorar você e os itens de seus aliados, não será um grande problema, já que Ornn pode facilmente juntar ouro das tropas e escalar do meio ao final do jogo.

Runas

A árvore de Determinação é fundamental ao Ornn, pois concede a ele vida, dano e pressão de torre adicionais. Se o inimigo recuar em um momento ruim, você pode obter uma liderança rápida pegando barricadas de torre usando Demolir. Inspiração como secundária concederá a você sobrevivência adicional na rota por meio de biscoitos e o cronômetro gratuito pode ser usado para salvá-lo de uma situação complicada e posteriormente convertido em um Placa Gargolítica.

Prioridade de habilidade

A prioridade da habilidade de Ornn é: R> W> Q> E. Você deseja maximizar W para a quantidade máxima de dano, limpeza de ondas e pressão de pista. Depois, você quer maximizar Q para limpar as ondas no meio do jogo e ter terreno para colidir com mais frequência. Embora seu E seja seu feitiço de mobilidade primário, a escala de Q e W é muito mais eficiente e deve ser maximizada primeiro.

Plano de jogo

Seu objetivo como tanque na rota superior é não perder o jogo, escalar para o meio do jogo e comprar seus itens principais. Você pode intimidar as pessoas na rota se elas forem agressivas, mas no geral, como Ornn, você deve ficar de fora e juntar ouro para alcançar o nível 13 o mais rápido possível para a melhoria de item gratuito. Depois de obter a sua ultimate no nível seis, procure uma jogada de teleporte pela rota meio ou inferior para garantir os objetivos.

Se as outras rotas não estão indo para nenhuma jogada, você pode tentar forçar um mergulho na rota topo, apenas certifique-se de coordenar seus movimentos com o seu caçador. Por estar na mesma página, você pode acompanhar pegando a torre do topo ou o Arauto e jogar uma bola de neve no jogo.

Lembre-se de se comunicar com sua equipe e insistir para que eles comprem itens que podem ser melhorados, para que você obtenha o máximo de eficiência de sua passiva.

Kayle

Prós

Um dos melhores campeões para o final do jogo

Duelista forte

Ultimate de invulnerabilidade

Contras

Corpo a corpo nos primeiros cinco níveis

Precisa farmar muito para ser eficaz

Kayle ganhou destaque durante o meta atual, seguindo a popularidade dos tanques após a última mudança nos itens. Ela é uma das melhores escolhas contra tanques, já que supera a maioria deles facilmente graças à sua passiva. Embora os primeiros cinco níveis possam ser difíceis contra vários campeões, depois de atingir o nível seis, você não deverá ter problemas em assumir o controle do jogo.

Embora Kayle seja simples de jogar, já que seu kit é direto, você precisará trabalhar muito para ser eficaz. Sem itens básicos como o Dente de Na’Shor e o Criafendas, você terá grandes problemas ao causar danos aos oponentes.

Runas

A árvore de Precisão é fundamental em Kayle devido às ótimas runas que ela oferece. Pressione o Ataque para ajudá-la a se manter firme contra a agressão do campeão adversário e permitir que você faça trocas favoráveis ​​mesmo sem itens. Presença de Espírito resolverá alguns problemas de mana considerando quão altos são seus custos de mana, enquanto Lenda: Espontaneidade permitirá que você ataque mais rápido. Golpe de Misericórdia é considerado um finalizador, mas Dilacerar pode ser uma boa alternativa se você estiver enfrentando uma composição cheia de tanques.

A árvore secundária pode ser flexível, mas Determinação é geralmente a mais eficiente devido ao Osso Revestido e Crescimento Excessivo. O Osso Revestido o deixará resiliente no início, enquanto o Crescimento Excessivo o tornará mais forte quanto mais tempo o jogo durar.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Kayle é R> Q> E> W. Seu Q é a habilidade mais fácil para abater tropas, já que é uma habilidade em área diferente do E. Ela também o ajudará a derrubar seus oponentes e forçá-los a fazer trocas desfavoráveis ​​ou de volta à base. E é maximizado em segundo devido ao poder desta habilidade. Embora você precise estar no nível 11 para desbloquear todo o seu potencial, é uma ótima escolha. W é maximizado por último, já que o tempo de recarga ou a produção de cura ao aumentar o nível desta habilidade é insignificante.

Plano de jogo

Busque trocas favoráveis ​​desde o início com a runa Pressione o Ataque. Se você ver o adversário baixar a guarda para abater uma tropa, tente fazer o combo de ataque automático, Q e E para causar um grande dano. Repita este estilo de jogo até chegar ao pico de poder de nível seis, que desbloqueará sua forma de longo alcance. A partir daí, concentre-se em abater tropas e comprar seus principais itens Criafendas e Dente de Na’Shor. Esses dois itens farão de você uma besta imparável.

Assim que tiver seus itens principais, tente fazer split push e se juntar à sua equipe com o teleporte se eles precisarem de sua ajuda. Você vai superar a maioria dos campeões em cenários de um contra um, então tente manter o splitpush para um plano de vitória fácil.

Malphite

Prós

Ótimo kit

Ultimate que pode virar o jogo

Fácil de jogar

Contras

Sem a ultimate deixa a desejar

Problemas de mana

Malphite se encontrou em uma posição confortável após o recente retrabalho dos itens no LoL. Ele se beneficia da maioria dos novos itens de tanque e, como resultado, se tornou um dos melhores campeões irritantes de se lidar. Você pode dominá-lo facilmente, pois seu kit é bastante simples e não requer muita habilidade mecânica para ser eficaz. Um bom ultimate no momento correto e o jogo é seu.

Runas

Enquanto os tanques geralmente vão para a árvore de Determinação, Malphite é uma exceção. Você quer ir para Feitiçaria combinada com Inspiração, garantindo que você tenha como cutucar durante a fase de rotas junto com uma ótima sustentação. A Feitiçaria lhe dará o mana necessário para usar suas habilidades repetidamente por meio da Faixa de Fluxo de Mana, enquanto a Inspiração lhe dará mana e vida por meio da runa Entrega de Biscoito e do Tônico de Distorção do Tempo.

Com essas runas, no entanto, você deve iniciar com a Poção Corrupta para garantir a melhor eficácia do Tônico de Distorção do Tempo. Se você não quiser iniciar com a Poção Corrupta, troque essa runa por outra como Calçados Mágicos ou mude a árvore rúnica secundária.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Malphite é R> Q> E> W. Como um campeão corpo a corpo, você estará lutando desde o início contra campeões de longo alcance, portanto, maximizar o Q é uma prioridade para você. Ajuda você a acertar tropas de canhão ou derrubar o campeão inimigo. Embora o custo de mana seja bastante alto no início, não deve ser um grande problema, desde que você comece com uma Poção Corrupta. E é o segundo a maximizar para o dano em área para ajudá-lo a superar as tropas mais rápido e se juntar ao seu time o mais rápido possível.

Plano de jogo

Malphite não é um campeão com quem você pode carregar jogos rapidamente ou vencer a fase de rotas. Você precisa de paciência para jogar com esse campeão, pois em essência ele é bastante simples e não requer tomadas de decisão complexas. Jogue seu Q em uma base constante para derrubar os inimigos e, em seguida, tente abater as tropas até obter a Brasa de Bami. Depois de obtê-la, limpar as ondas será muito mais fácil e você deverá ser capaz de farmar com segurança seus itens principais.

Depois de ter o item Mítico Égide de Fogo Solar, você deve tentar continuar empurrando sua pista ou se juntar a seu companheiro de equipe para lançar uma ultimate devastadora sobre a equipe adversária. Independentemente da escolha que você fizer, lembre-se de manter o farm para garantir que você tenha ouro suficiente para outros itens também.

Conforme o jogo avança, você se tornará muito mais forte devido à sua passiva no E, que lhe dá muita armadura, praticamente impossível de matar contra campeões de dano físico.

Camille

Prós

Grande duelista

Pode passar por paredes

Ultimate que pode virar o jogo

Contras

Dependente de item

Alta curva de habilidade

Camille é uma escolha poderosa no meta atual. Ela pode abater carregadores imóveis facilmente e pode destruí-los em um piscar de olhos. Embora ela tenha alguns pontos fracos, como ser dependente de itens e ter uma alta curva de habilidade, os prós gritantes de escolhê-la superam todos os contras que ela tem atualmente.

Runas

Camille é flexível com suas escolhas de runas. A mais popular atualmente é a árvore primária de Determinação com a Precisão como secundária. A Determinação concede a ela acesso à Aperto dos Mortos-vivos, ao lado do Golpe de Escudo, Osso Revestido e, Crescimento Excessivo para torná-la mais tanque.

A Precisão como uma árvore secundária concede a ela acesso a Lenda: Espontaneidade para aumentar sua velocidade de ataque e dano por segundo geral e Triunfo para aquelas jogadas irritantes de vida baixa.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Camille é a seguinte: R> Q> E> W. Você quer maximizar o Q, já que é sua principal ferramenta de dano. Também permitirá que você obtenha ativações da Força da Trindade com mais frequência com o tempo de recarga mais baixo. Depois de maximizar o Q primeiro, concentre-se em maximizar o E para a mobilidade adicional. Em alguns confrontos à distância, você pode maximizar o E primeiro, depois o Q ou alguns pontos no W para a sustentação adicional e, em seguida, o Q. O kit inteiro de Camille é muito bom e você pode maximizar praticamente qualquer habilidade que desejar a longo prazo.

Plano de jogo

Camille é um dos melhores campeões do topo atualmente. Ela escala bem com itens ofensivos, tornando-a extremamente irritante e difícil de lidar. Procure punir o inimigo quando ele abater tropas fazendo um combo simples de Q, ataque automático e Q aprimorado para negar a ele a experiência e o ouro.

Com a Força da Trindade concluída, procure jogadas ofensivas em todo o mapa. Seu dano básico combinado com o dano da Força da Trindade faz de você uma força a ser considerada. Se você tiver ouro suficiente para uma Tiamat ou Hidra Raivosa, você se tornará imparável e o inimigo terá que enviar vários membros para impedi-lo.

Lembre-se de defender se for empurrar agressivamente e procurar jogadas de teleporte na linha de fundo do oponente. Um simples teletransporte por trás seguido por um E para R em um carregador pode decidir o jogo no meio ou no final do jogo facilmente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 29 de novembro.