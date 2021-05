Os campeões mais impactantes da fase de grupos do MSI 2021

O MSI 2021 mostrou uma mistura de rostos antigos e novos competidores no meta do League of Legends.

O meta do League of Legends foi bastante abalado antes do Mid-Season Invitational 2021.

No início do torneio, várias mudanças importantes nos campeões da selva e da rota solo reverberaram por todo o cenário profissional. Quase todos os jogadores foram forçados a se adaptar às mudanças radicais que chegavam ao MSI.

E embora já tenha havido 75 campeões diferentes escolhidos ou banidos no evento, alguns simplesmente foram mais dominantes do que outros. Em algumas posições no Rift, rostos antigos da primeira metade da temporada de 2021 permaneceram forças predominantes no meta. Em outras posições, campeões nunca antes vistos estão rastejando para fora da toca para fazer sua presença reconhecida no MSI.

Com a fase de grupos do torneio registrada, aqui estão os campeões de maior impacto do Mid-Season Invitational deste ano até agora.

Topo: Gnar

Os jogadores do topo simplesmente parecem não se cansar de Gnar. O estilo de jogo híbrido do campeão permite que ele seja um lutador da rota e tanque na linha de frente ao mesmo tempo, tornando-o uma escolha prioritária para todos os times do MSI. Com uma taxa de escolha / banimento de 86 por cento no torneio, de acordo com o site de estatísticas do LoL gol.gg, o campeão estendeu sua sequência de domínio no cenário internacional depois de servir como o campeão mais proeminente do mundo durante a Spring Split.

Apenas três outros campeões foram escolhidos ou banidos em mais ocasiões do que Gnar e não deve ser muito estranho sugerir que o campeão ficará ainda mais popular à medida que o torneio avança. Até agora, apenas Kai’Sa tem mais escolhas do que Gnar em toda a lista de campeões do MSI. Assim, embora outras funções tenham sentido os efeitos das recentes mudanças de balanceamento, a rota topo parecia normal no MSI.

Selva: Morgana

Os caçadores de PdH são a nova tendência no MSI, mas nenhum deles teve mais impacto no meta do torneio do que Morgana. O recorde de 8-3 da campeã nos 11 jogos em que participou até agora a torna uma das escolhas mais eficientes do MSI. E com uma taxa de escolha / banimento de 92 por cento, de acordo com o gol.gg, Morgana também se posiciona como a segunda campeã mais popular do jogo entre os times.

Até agora no MSI, vários caçadores conseguiram colocar as mãos em Morgana, com Blaber da Cloud9, Canyon da DWG KIA e Elyoya da MAD Lions, todos tendo múltiplas chances de jogar com a campeã. Nenhum deles perdeu com ela, então não seria surpresa ver a campeã ser banida contra eles, assim como muitos outros caçadores, assim que a fase de Mata-Mata começar.

Meio: Orianna

O meta de mago de controle chegou ao MSI após persistir durante todo o Spring Split. Embora várias escolhas fora da caixa, como Nocturne e Zed, tenham aparecido de vez em quando no torneio até agora, os jogadores do meio optaram principalmente por magos confiáveis, como Viktor, Zoe e Orianna, a última dos quais posta mais taxa de escolha / banimento entre os campeões do meio no MSI.

Orianna tem sido uma escolha proeminente nos departamentos de escolha e banimento das seleções campeãs do MSI. A Dama do Relógio foi escolhida um total de 11 vezes e também foi banida 11 vezes durante a primeira fase do torneio. Apenas Lucian, que foi banido 16 vezes, foi retirado da mesa em mais ocasiões do que Orianna durante a fase de grupos.

ADC: Kai’Sa

O primeiro jogo do MSI 2021 viu Jhin e Varus duelar na rota inferior. Na época, isso parecia ser um sinal de mudança no meta de atirador. Mas, desde então, Varus permaneceu em status quase permanente, forçando os jogadores atiradores a voltarem para escolhas confortáveis.

Entre essas escolhas confortáveis, Kai’Sa lidera o caminho no torneio. Mesmo além da função de atirador, Kai’Sa se destaca como a campeã mais escolhida no palco do MSI no momento. Com 27 escolhas para ela, ela foi selecionada em 73 por cento de todos os jogos através da fase de grupos, de acordo com o gol.gg. Apenas três campeões no jogo têm uma taxa de escolha / banimento maior do que ela: Udyr, Rumble e Morgana.

Suporte: Nautilus

Apesar de encantadores como Lulu serem o assunto do torneio antes do início do MSI, os campeões de tanques dominaram o papel de suporte durante toda a fase de grupos. Na verdade, 11 dos 12 campeões de suporte diferentes escolhidos durante a fase de grupos do MSI eram lutadores de linha de frente, e nenhum deles era mais proeminente do que o Nautilus.

Com várias formas de controle de grupo em seu kit e um gancho que é quase impossível de errar, Nautilus verifica cada caixa necessária para um suporte focado em iniciação. Ele rapidamente se tornou a escolha padrão para jogadores de suporte no MSI ao lado de campeões semelhantes, como Alistar, Rell e Leona. Quanto a Lulu, a única encantadora a fazer uma aparição na fase de grupos do MSI, ela teve apenas uma escolha de volta no primeiro dia do evento graças ao Decoy da Pentanet, mas não foi escolhida desde então.

Menção honrosa: Rumble

Seria uma injustiça incrível deixar o campeão com a maior taxa de escolha / banimento do MSI (97 por cento) fora de nossa lista de alguma forma. Mas dizer que Rumble tem sido tão “impactante” quanto outros campeões seria totalmente incorreto.

Claro, ele está no topo da lista de prioridades de todas as equipes do evento, considerando sua imensa força na selva, além de sua flexibilidade em uma rota solo. Mas os resultados ainda não estavam lá para Rumble. Nos 15 jogos em que o campeão disputou o torneio, apenas sete vitórias foram registradas. No mínimo, os 21 banimentos que Rumble conseguiu acumular até agora são muito mais impressionantes do que a taxa de vitórias sem brilho de 47% do campeão.

Seguindo em frente, porém, não seria totalmente surpreendente ver os times restantes começarem a banir Rumble de forma mais consistente. Cada caçador que se classificou para a fase de Mata-mata jogou com Rumble na fase de grupos pelo menos uma vez, e juntos, eles tem uma taxa de vitória de 7-3 com o campeão.

