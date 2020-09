Os 3 maiores destaques do primeiro dia da fase de entrada do Mundial 2020

Foi só o primeiro dia, mas já ouve muitos altos e baixos no Campeonato Mundial 2020 de League of Legends. E olha que ainda nem chegamos à fase de grupos.

De grandes surpresas a estreias incríveis, o primeiro dia da fase de entrada não decepcionou quem decidiu acompanhar os jogos. Pode ser cedo para dizer muito, mas seguem três dos nosso maiores destaques do primeiro dia do Mundial.

Se liga em como ficou a tabela do GRUPO A após o primeiro dia da Fase de Entrada do #Worlds2020! 👇 pic.twitter.com/NWyujQFoAu — LoL Esports BR 🇧🇷 | #CBLoL (@lolesportsbr) September 25, 2020

PSG Talon abre o campeonato com o pé direito

Não se esperava que o segundo lugar da PCS, a PSG Talon, causasse muito impacto no Mundial deste ano, especialmente depois que a equipe precisou fazer três substituições de última hora devido a problemas com vistos. Os fãs e analistas esperavam que eles sofressem contra a Rainbow7, da América Latina, e a LGD Gaming, da China.

Mas, mesmo parecendo estar em desvantagem, o time de substitutos da PSG não deixou barato. Com jogadas heroicas do caçador Hsiao “Kongyue” Jen-Tso e do suporte Ling “Kaiwing” Kai Wing, o time derrotou a R7 com facilidade. Depois, ainda chocou os fãs e analistas ao derrotar também a LGD em 35 minutos.

Para um time que joga junto há menos de duas semanas, parecia o completo oposto disso. Apesar de algumas das jogadas, em uma visão macro, terem sido questionáveis, as lutas em equipe pareciam de um time que joga junto há um tempo. Agora, ficam dois questionamentos: por quanto tempo eles conseguem manter esse nível, e como vai ser seu desempenho quando os jogadores principais voltarem?

MAD Lions tropeçam em estreia no Mundial

Do outro lado do Summoner’s Rift, a MAD Lions não teve uma estreia tão boa no Mundial. Cotada como uma das melhores equipes da fase de entrada, a MAD Lions até conseguiu ganhar da INTZ, representante do CBLoL, mas não foi tão dominante quanto os fãs da LEC esperavam que fosse.

Os medos deles se concretizaram no último jogo do dia, contra a norte-americana Team Liquid, onde o Mordekaiser de Impact e o Twitch de Tactical deram trabalho. Também há uma diferença considerável de experiência entre os jogadores dos dois times, o que pode ter influenciado a derrota da MAD.

That was a scary Twitch to play up against… We drop the game to @TeamLiquidLoL and end the day 1-1. #goMAD #Worlds2020 pic.twitter.com/d4OEqVnlBz — MAD Lions LoL English (@MADLions_LoLEN) September 25, 2020

Ainda há várias chances, no entanto, para que os jovens europeus provem seu valor na fase de entrada. Suas próximas partidas serão contra a SuperMassive e a Legacy Esports.

O elenco vai precisar superar o nervosismo do primeiro dia e tentar voltar à forma para se classificar para a fase de grupos do campeonato.

Tactical e Impact brilham no primeiro dia da Liquid

E falando na Liquid, a terceira colocada da região norte-americana deu orgulho aos fãs ao derrotar a MAD Lions. O macro do jogo deles não foi o melhor, mas Impact tirou o jogo das mãos de Orome e da MAD Lions. Seu Mordekaiser decidiu diversas lutas e, depois de abater sozinho seu oponente de rota, ele simplesmente não morria.

Tactical, o atirador e astro da Liquid, também brilhou em sua estreia no Mundial. Ele não hesitou na hora de comprar brigas com seu Twitch. Confiou nos aliados, se movimentou bem e até usou o Flash para entrar em duas lutas com a certeza de que venceria. Ele foi o favorito do ano de 2020 da LCS entre os novatos, e com bons motivos.

Essa partida foi a mais vista do dia, com um pico de audiência de mais de 1,1 milhão de espectadores, sem contar os fãs chineses, de acordo com o Esports Charts. Isso também significa que a fase de entrada teve audiência mais alta que a final do Summer Split 2020 da LEC.

Muitos fãs da região NA ainda não confiam tanto na Liquid, mas é um ótimo começo. Seus próximos oponentes serão a Legacy Esports, da Oceania, e todos os olhares estão virados para a equipe. Enquanto isso, a representante brasileira INTZ começou com duas derrotas. Vamos ver o que as próximas partidas reservam para os vencedores do CBLoL.

O segundo dia do Mundial 2020 começa amanhã, 26 de setembro, às 5h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de setembro.