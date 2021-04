Orianna, Gnar e Thresh enfraquecidos na prévia da atualização 11.8 do LoL

A Riot está abordando o jogo profissional na atualização 11.8 do League of Legends, eliminando alguns dos campeões mais disputados das quatro ligas mais acirradas.

O diretor de design de jogo, Mark “Scruffy” Yetter revelou a atualização na noite passada, revelando todas as mudanças provisórias de campeão no Summoner’s Rift na quarta-feira, 14 de abril, de acordo com o cronograma oficial de atualização.

Orianna, Gnar e Thresh estão na fila para enfraquecimentos na atualização 11.8, apesar de estarem em uma posição relativamente saudável na fila solo. Os campeões mal passaram a taxa de vitórias de 50 por cento ao longo do mês passado, de acordo com o site de estatísticas op.gg, mas eles desempenharam um papel crucial na formação do meta competitivo.

Patch Preview for 11.8

-Some broadening of enchanter items

-Another round of opening up new champs to the jungle pool

-A few shifts for champs that fell out of their playerbase's favorite position (mundo, rumble) pic.twitter.com/2sUlJVjkJw — Mark Yetter (@MarkYetter) April 5, 2021

Orianna foi um dos campeões da rota meio mais disputados no LCS e LEC este ano, com 82 por cento (LCS) e 96 por cento (LEC) de escolha/banimento na fase de entrada, de acordo com Oracle’s Elixir. A campeã tem sido uma necessidade no meio, vencendo a maioria de seus jogos.

Gnar está em uma situação semelhante. Ao longo da temporada regular e da fase de entrada, o campeão tem sido escolhido rotineiramente, contra-atacando os campeões de curto alcance no início do jogo e orquestrando as lutas de equipe no final do jogo. Na fase de entrada da LCS, Gnar foi escolhido ou banido 100 por cento das vezes, vencendo 88 por cento de seus jogos.

Thresh não tem sido tão prevalente quanto campeões como Rell e Alistar na posição de suporte, mas ele tem sido uma escolha consistente, aparecendo várias vezes este ano. O campeão provavelmente está sendo ajustado na atualização 11.8, visando suas capacidades na fila solo e no jogo profissional.

A lista completa de mudanças será revelada ainda hoje.

A atualização 11.8 deve chegar aos servidores ativos na quarta-feira, 14 de abril. As mudanças, entretanto, não terão efeito na fase de entrada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 06 de abril.