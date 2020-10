O último quadrinho da K/DA com Ahri pode indicar a letra de uma nova música

A edição final do quadrinho da K/DA apresenta a fundadora, líder e vocalista principal do grupo, Ahri, em sua busca para fazer sua voz ser verdadeiramente ouvida.

A história em quadrinhos se aprofunda na história de Ahri de um tempo antes de ela criar a K/DA, onde ela trabalhava na música, mas não na música da qual ela se orgulhava, até uma época mais recente em que ela está ajudando a moldar o som do próximo EP da K/DA, muito mais de acordo com sua própria visão.

Ao longo do quadrinho, existem alguns painéis específicos que se destacam para os fãs do LoL. Em algumas das partes anteriores da história em quadrinhos, Ahri pode ser vista vestindo roupas que combinam com sua skin Popstar. Isso confirma que suas skins Popstar e K/DA são do mesmo universo.

A história em quadrinhos explica que Ahri teve uma carreira solo de semi-sucesso bem antes do início de sua banda K/DA e que a skin de Popstar é uma skin de performance daquela época inicial de sua carreira.

De nota muito mais importante, no entanto, são os poucos painéis finais do quadrinho em que Ahri é vista ajudando a treinar Seraphine em uma sessão de gravação particularmente difícil. Depois de algum incentivo de Ahri, a tímida Seraphine canta algumas linhas na cabine de gravação que podem acabar sendo letras de sua futura colaboração. Ela canta, “way out…feeling like an ocean on a wave…now.”

O mais novo EP da K/DA, intitulado ALL OUT, contará com um punhado de faixas e está programado para lançamento em 6 de novembro.

Fique ligado nos canais sociais da K/DA para saber mais informações sobre o retorno do grupo virtual, bem como o próximo Mundial do LoL e a estreia do próximo single do grupo com Seraphine.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 04 de outubro.