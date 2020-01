O foco da Riot em 2020 é melhorar a clareza e a experiência dos eventos na 10ª temporada de League

O diretor de design do League of Legends, Andrei “Meddler” van Roon, abordou a direção do MOBA para a temporada 2020 em um post do Dev Corner hoje.

Dois grandes focos para o 10º ano da empresa são a clareza, “dentro e fora do jogo” e a melhoria da experiência dos eventos.

Captura de tela via Riot Games

Os desenvolvedores da Riot priorizarão a clareza dentro e fora do jogo no decorrer do novo ano. Algumas áreas que serão direcionadas com esse novo foco de “clareza” serão “efeitos visuais de habilidades para novos campeões, facilidade para entender como funciona o passe de evento, capacidade de acompanhar o combate no TFT ” e “remover complexidade desnecessária de habilidades/itens”, de acordo com Meddler. Esse mantra para toda a empresa em 2020 deve melhorar a experiência do jogador e evitar qualquer confusão.

E com a Riot tendo lançado um novo evento dos Reinos Mech no início desta semana, Meddler detalhou como a estrutura será muito melhor do que as anteriores.

Como o gerente sênior de desenvolvimento Jeremy “Brightmoon” Lee explicou no Gameplay e no Classificado Dev Video , um modo de jogo temporário será introduzido a cada novo evento. A URFeA, por exemplo, retornou ao Rift, recentemente renovado, com o evento Reinos Mech. O número de partidas necessárias para concluir as missões do evento também serão reduzidas, fornecendo o mesmo tipo de flexibilidade que o evento Noite e Alvorada teve. A história e o tema também terão uma “presença mais forte” nos eventos.

Os jogadores podem saltar para as missões do Reinos Mech agora ou conferir a loucura do URFeA.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 17 de janeiro.