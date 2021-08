O evento Sentinelas da Luz não deixou nada além de escuridão para o futuro da história do LoL

A história de Viego era pouco mais do que uma bagunça narrativa, arruinando a história do triunfo do Rei Destruído.

O evento narrativo Sentinelas da Luz de League of Legends foi o altamente antecipado sucessor espiritual do evento Florescer Espiritual do ano passado, mostrando a Riot Games dando um grande passo na progressão da história com o desenvolvimento da Ruína.

A Riot estabeleceu a Ruína no início de 2021 como o principal evento do LoL em grande parte do ano. De lançamentos de campeões a modos de jogo e revisões de mapa, a Ruína se destacou como um dos primeiros grandes saltos na progressão da história desde o mergulho em Águas de Sentina com o evento Marés Crescentes em 2015. Os jogadores ainda tiveram a chance de finalmente encontrar o Rei Destruído, Viego, que por muito tempo foi um marco na história de múltiplos campeões como um antagonista chave para toda Runeterra.

Desde a primeira cinemática do ano, conhecemos uma batalha entre os Sentinelas da Luz, ou seja, Senna e Lucian, e Viego estava a caminho. Este conflito chegou às mãos dos jogadores com o evento Sentinelas da Luz apropriadamente chamado, documentando a tentativa de Senna e Lucian em frustrar os planos de Viego e salvar todos em Runeterra da Ruína iminente.

Os jogadores foram apresentados a novas versões Sentinela de alguns dos campeões mais conhecidos do LoL, Vayne, Irelia, Riven, Diana, Pyke, Olaf, Graves e Rengar, bem como a inclusão de novos campeões com Gwen e Akshan se juntando aos heróis em sua luta. Do outro lado estava o exército de Viego, consistindo de campeões poderosos que sucumbiram ao poder do Rei Destruído: Karma, Pantheon, Draven, Shyvana, Miss Fortune e a futura campeã, Vex. Entre as forças do bem e do mal, a Riot preparou o palco para um dos eventos mais intrigantes que já enfeitaram o mundo de Runeterra.

No entanto, a maneira como o evento foi conduzido fez pouco para trazer aos jogadores a satisfação de anos de história do LoL unidos. O que foi planejado para ser uma celebração da construção mundial ao longo de 11 anos rapidamente se tornou o alvo de discussões e reclamações de uma base de fãs que chama esse mundo de lar. Entre a progressão lenta da história, vários erros e a complexidade da história estabelecida do LoL, a Riot fez mais mal do que bem com o evento Sentinelas da Luz, marcando um passo gigantesco para trás em relação ao que foi bem-sucedido apenas um ano atrás.

Jogue para progredir, repita 100 vezes

O “truque” do evento Sentinelas da Luz envolveu jogadores recrutando outros campeões em Runeterra para lutar contra a Ruína, o que exigiu jogar vários jogos para coletar pontos para o progresso da história. E com “vários”, queremos dizer demais.

Com cada Sentinela recrutado, os jogadores ganhavam acesso a um bônus associado ao campeão que lhes concedia pontos de progressão extras se eles alcançassem esses bônus em seus jogos. Para progredir através de Demacia, no entanto, a primeira região que os jogadores podiam acessar, apenas Lucian e Senna estavam disponíveis para fornecer bônus, e eles não eram muito substanciais.

Mesmo que os jogadores alcancem com sucesso todos esses bônus em seus jogos, eram necessários dezenas de jogos para chegar perto de progredir através de Demacia. Como os jogadores recrutaram apenas um Sentinela (fora de Demacia, onde os jogadores recrutaram Gwen e Vayne), os bônus para pontos de progressão não somavam rápido o suficiente, forçando os jogadores a fazer um número significativo de jogos, e muitas vezes não atendendo aos requisitos dos bônus.

Embora a luta para progredir possa ter parecido difícil em 210 pontos de progressão para passar por Demacia, cada região de Runeterra exigia exponencialmente mais pontos de progressão para ser concluída. O foco do evento em acumular pontos jogo após jogo tornou-se monótono, impedindo os jogadores de aprender mais sobre a ruína e trabalhar ao lado dos Sentinelas.

Então, a Riot entrou em cena. Após algumas semanas de reclamações dos fãs sobre a progressão lenta da história e várias afirmações da Riot de que a taxa de progressão lenta “ficaria melhor” com o tempo, os desenvolvedores implementaram uma missão uma vez por semana que fornecia 600 pontos de progressão por jogar um jogo. Embora isso tenha compensado o início lento do evento, o estrago foi feito em outras funções.

O que aconteceu com os campeões das Ilhas das Sombras?

As Ilhas das Sombras não são, de forma alguma, um novo local na história do LoL. Vários campeões foram lançados ao longo dos anos, vindos do local escuro anteriormente conhecido como as Ilhas Abençoadas, com Viego sendo o mais recente. Desde a concepção do local, os campeões têm feito contribuições importantes para a história das Ilhas das Sombras, até mesmo fazendo referência à Ruína e seus papéis dentro dela.

Ainda assim, no evento Sentinelas da Luz, esses campeões não estavam em lugar nenhum. Além de Viego e Thresh, que foram fundamentais para o desenvolvimento de personagem de Senna e Lucian, houve apenas uma estrela convidada especial para aparecer na história do evento: Yorick. Desde seus primeiros dias até seu retrabalho, Yorick é conhecido como um dos únicos “sobreviventes” da maldição da Ruína, agindo como um guia para as almas perdidas na corrupção das Ilhas Abençoadas. O Yorick que vimos brevemente, no entanto, era tudo menos isso.

Em vez de ser o “Pastor das Almas”, este Yorick era pouco mais do que um campeão de espaço reservado pronto para ter sua história refeita. Já se foram os dias em que a água abençoada no frasco ao redor de seu pescoço era limitada apenas para seu uso. Yorick forneceu a cada Sentinela da Luz uma gota da água extinta para protegê-los da Névoa, apesar de sua história dizer que ele só tem gotas suficientes para se proteger. Para aumentar a rachadura na história do personagem, a parceira básica de Yorick, a Donzela da Névoa, também mudou sua história para torná-la um pedaço do quebra-cabeça que era a alma de Isolde, assim como Senna e Gwen, tudo pela o bem da trama. Então nunca mais ouvimos falar de Yorick. Um campeão tão entrelaçado com a mera existência da Ruína foi removido de sua história quase que inteiramente.

Mas Yorick não foi o único campeão deixado de fora da parte das Ilhas das Sombras do evento. Campeões como Kalista, Hecarim, Karthus e Maokai, entre muitos outros que têm porções significativas de suas histórias ligadas diretamente aos eventos da Ruína, não estavam em lugar nenhum. Hecarim não estava liderando o exército de Viego para a batalha, Viego e uma pequena yordle soturna estavam. Maokai e Kalista não estavam em busca de vingança pela causa da Ruína, na verdade, eles nem estavam por aí.

Esses rostos familiares que existiam muito antes de sabermos o verdadeiro nome de Viego foram deixados nas sombras, seus legados existindo apenas na memória dos jogadores. Embora pudesse ter havido qualquer menção sutil a esses campeões que pavimentaram o caminho na história da Ruína antes mesmo do evento exitir, em vez disso, tivemos um governante maligno sem camisa e uma yordle com um amor pelo desespero.

Um pedido de Ruína caprichada na tristeza

E o nome desse yordle é Vex, a próxima campeã do LoL que há muito é considerada uma maga do meio. Não houve yordles introduzidos no jogo desde Kled em 2016. Então, quando a Riot anunciou que um novo yordle entraria na briga com laços diretos com a Ruína, a empolgação cresceu rapidamente. Mas o que acabamos recebendo foi uma das piores partes do evento Sentinelas da Luz.

O tempero da Vex é sua obsessão pela tristeza, vendo o mundo apenas pelo lugar sombrio que ele é e se recusando a sucumbir a qualquer felicidade. Ela controla uma sombra gigante que cumpre suas ordens (e aparentemente abre portais para dimensões alternativas). Mas fora isso, sua personagem é incrivelmente unidimensional. Durante todo o evento, parecia que a Riot tinha esse personagem em seu bolso que há muito tentava fazer parte da ruína, mas não tinha absolutamente nenhuma ideia de como incorporá-la à história, então isso a prendeu com Viego, pensando que dois antagonistas em busca de um mundo sombrio funcionariam bem juntos. Bem, erraram.

A subtrama da parceria de Viego e Vex não era boa. Esses personagens tinham objetivos finais completamente diferentes e um deles nem sequer tinha planos concretos para atingir esse objetivo. Ver esses personagens se chocarem em seus ideais fez Vex parecer ainda mais infantil em cima de seu humor seco e triste, pintando-a ainda mais como um arquétipo adolescente nervoso, mas nunca estabelecendo o que exatamente ela estava ganhando com seu envolvimento com Viego.

O desenvolvimento da personagem de Vex é semelhante ao de Seraphine, embora seja distribuído aos jogadores de uma maneira diferente. A Riot teve uma ideia para um campeão e a centrou em torno de toda uma temática. Mas no processo, a Riot se esqueceu de dar corpo ao campeão base, deixando para trás uma concha vazia que só tem relevância em eventos não específicos do cânone. Embora ainda não tenhamos aprendido mais nada sobre a história de Vex, é claro pelo seu envolvimento no evento Sentinelas da Luz que ela está um pouco deslocada.

Os amigos que fizemos ao longo do caminho e nunca mais vimos

O evento Sentinelas da Luz começou e terminou com duas cinemáticas, descrevendo um prelúdio do que os jogadores esperavam no evento, bem como uma versão animada da batalha final contra Viego. Enquanto a primeira cinemática forneceu um teaser culminante para animar os fãs sobre o evento e o lançamento do mais novo Sentinela da Luz, Akshan, a cinemática final foi um grande tapa na cara para aqueles que investiram seu tempo na história da Ruína.

Os rostos que recrutamos em Runeterra se foram. Em vez disso, a Riot fez um retcon de todo o evento que para mostrar apenas Vayne e Graves como os Sentinelas da Luz recrutados, embora não haja detalhes sobre se eles foram simplesmente os únicos a acompanhar Senna, Lucian e Gwen para a batalha final com Viego. O final foi o mesmo, mas agora o grupo de mais de 10 Sentinelas da Luz havia sido reduzido a apenas um punhado, com alguns dos aliados mais poderosos sendo deixados de lado em favor dos mais parecidos com humanos e medíocres que careciam daquelas características sobre-humanas. E, claro, não podemos esquecer de Akshan.

Por ser uma parte tão importante do fim da Ruína e da maldição de Viego, onde estava Akshan esse tempo todo? Ele não apenas foi solto com apenas duas semanas restantes do evento, mas sua inclusão na história o pintou como um pouco mais do que um amador desajeitado que parecia interessado em um único objetivo: reviver sua mestre, Shadya. Embora a maior parte do arco de Shurima do evento seja esquecível, o desenvolvimento do personagem de Akshan brilha em sua compreensão de que a Punição não pode trazer de volta sua mestre dos mortos. Mas isso nos deixa imaginando se isso significa que ele não matou seu assassino ou se ela simplesmente não pode ser ressuscitada.

Então ele desapareceu. O mais novo campeão do LoL, aquele que foi criado para trazer a conclusão do evento, simplesmente desapareceu. Akshan e sua Punição tornaram-se pouco mais do que nomes para os outros personagens, muitos dos quais nem sabiam que ele existia devido à estranha escolha de Lucian trazer o jogador para Shurima no meio da noite. Adequando-se a seu tema, o Sentinela Rebelde apareceu mais uma vez no final como o herói da história, mas de uma forma tão insatisfatória que tornou o trabalho que os jogadores fizeram de recrutamento de Sentinelas de toda Runeterra totalmente inútil.

Nunca fomos recompensados ​​por todos os nossos esforços de maneira frutífera. Em vez disso, na frente de nossos olhos, tudo o que fizemos foi recolocado imediatamente com o foco no amor comovente entre Senna e Lucian sendo arrancado. A história de Viego chegou ao fim, mas a estrada rochosa necessária para chegar lá trouxe poucas recompensas para os jogadores que demoraram a juntar os cantos de Runeterra para lutar contra a Ruína.

Nós saímos disso sabendo pouco sobre o futuro da história do LoL e sem muitas informações sobre o que exatamente o jogo O Rei Destruído irá abordar agora que atravessamos a Ruína. Mas, pelo menos agora todos nós temos alguns ícones e emotes que nunca usaremos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 13 de agosto.