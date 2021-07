O evento Sentinelas da Luz agora ativo no LoL apresenta uma nova história interativa, temas e modo de jogo

Os Sentinelas da Luz estão se preparando para sua maior batalha contra a Ruína e as forças corrompidas de Viego, e cabe aos jogadores ajudá-los a trazer a luz de volta para Runeterra. Na parte do evento de League of Legends, uma narrativa interativa destaca o maior esforço da Riot do ano.

O evento Sentinelas da Luz baseia-se na interface apresentada pela primeira vez ao LoL com o evento Florescer Espiritual no ano passado. Os jogadores serão capazes de navegar diretamente para a batalha em curso entre os Sentinelas e as forças da Ruína de Viego através do cliente do LoL. Os Sentinelas da Luz, incluindo Lucian, Senna e o próximo campeão Akshan, serão capazes de interagir. Os jogadores trabalharão junto com eles para progredir na história de Ascensão das Sentinelas por meio de capítulos que serão lançados semanalmente. Todos os jogadores poderão participar dessas interações e progredir na história, independentemente de terem comprado o passe de evento.

Junto com este evento, haverá um lançamento de skins canônicas previamente reveladas para os Sentinelas que lutam contra a escuridão, bem como os campeões que sucumbiram às forças da Ruína. Vayne, Irelia, Riven, Olaf, Diana Sentinela e Pantheon Destruído (com a versão Ascendente Edição de Prestígio) são lançados junto com o evento Sentinelas da Luz em 8 de julho. Graves, Pyke e Rengar Sentinelas entram na briga em 22 de julho com Miss Fortune Destruída.

Semelhante aos eventos anteriores do LoL, um passe de evento e uma loja estarão disponíveis. Os jogadores podem ganhar dinheiro ao completar as missões semanais e as missões premium obtidas com a compra do passe de evento. Thresh Liberto estará estreando na loja do evento a partir de 29 de julho, embora possa ser comprado na loja de skins normal posteriormente.

Um novo modo de jogo, Livro Supremo de Ultimates, também foi lançado com o evento Sentinelas da Luz. Neste modo de tempo limitado, os jogadores serão capazes de escolher um de três ultimates de campeões aleatórios (escolhidos de um pequeno grupo de ultimates de campeões disponíveis no modo) e usá-lo no lugar de seu primeiro feitiço de invocador. O Livro Supremo de Ultimates estará disponível apenas durante este evento e não se sabe se ele retornará.

A parte do LoL no evento Sentinelas da Luz, que envolve todos os jogos da Riot, incluindo Livro Supremo das Ultimates e novas skins começou ontem. Os jogadores poderão vivenciar a história dos Sentinelas e ganhar emblemas exclusivos do evento para gastar na loja do evento até 10 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 08 de julho.