O evento League of Legends Galáxias e o Todos por Um já estão ativos

Parece que o final do mês mais longo do ano está prestes a ficar um pouco mais agradável.

O cliente do League of Legends foi atualizado hoje com o evento Galáxias, que inclui as skins Lux Cósmica e Lux Cosmos Negro e o modo Todos por Um.

Imagem via Riot Games

Jogadores que comprarem uma das skin da Lux por 1.820 RP podem comprar a outra com um desconto de 1.001 RP. Além das skins Cósmicas, os fãs de League podem comprar as skins Malphite, Mordekaiser e Xerath Estrela Negra por 1.350 RP cada. As skins Talon, Taric e Twitch Riftquest também estão disponíveis pelo mesmo preço.

Um novo evento também significa um novo passe. O Passe Galáxias, que custa 1.650 RP, vem com 200 Emblemas Galáxias 2020 e quatro Orbes Galáxias 2020. Mas, em um esforço para tornar as skins de Prestígio “algo que você tem que se esforçar para conseguir”, a Riot tornou mais difícil ganhar emblemas de eventos com vitórias e derrotas.

Imagem via Riot Games

O evento Todos por Um permite que as equipes joguem com o mesmo campeão (sem Yuumis, por favor). Portanto, escolha um campeão superpoderoso e entre imediatamente no caos.

O evento Galáxias e o Todos por Um vai de hoje até 27 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 26 de março.