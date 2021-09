Novo trailer de Arcane indica atualização visual de Caitlyn e outro potencial campeão de League of Legends

A Riot Games lançou hoje um novo teaser trailer de Arcane, a série animada de League of Legends que chega ao Netflix ainda este ano.

O teaser, que tem apenas 14 segundos de duração, mostra alguns dos personagens do show, muitos dos quais são campeões do LoL, incluindo as já confirmadas Vi e Jinx, além de alguns outros. Os personagens do teaser são mostrados apenas do pescoço para baixo, e suas identidades completas são mantidas em sigilo. Mas está bem claro que cerca de oito segundos no trailer, o corpo de Caitlyn de League of Legends é mostrado, quase confirmando a presença da campeã no show.

I'd like to let you in on a very important secret. pic.twitter.com/KZEQqLIlx3 — Arcane (@arcaneshow) September 20, 2021

Caitlyn está prestes a receber uma atualização visual em League of Legends em algum momento no futuro próximo, já que sua aparência renovada foi apresentada na última atualização do desenvolvedor para Teamfight Tactics. O modelo de Caitlyn no novo teaser de Arcane se assemelha muito ao modelo do LoL que ainda não foi lançado.

Vários outros personagens foram mostrados do pescoço para baixo no último trailer, mas suas identidades não são tão óbvias quanto a de Caitlyn. Por exemplo, uma figura masculina vestindo uma roupa vermelha e colete branco pode se parecer com Jayce, mas não há pistas visuais suficientes para ter certeza. Além disso, um personagem em uma jaqueta marrom com uma camiseta verde parece vagamente com Ezreal, mas mais uma vez, não há indicações visuais suficientes para ter certeza.

Com o tempo, todos os campeões do LoL fazendo uma aparição em Arcane serão revelados. A série está programada para chegar à Netflix antes de 2021 chegar ao fim.

Arcane será transmitido pela Netflix ainda este ano. Nem a Riot nem a Netflix anunciaram uma data oficial de lançamento para Arcane.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 20 de setembro.