Novo item do LoL, Anathema’s Chains, pode reduzir a tenacidade além de zero por cento, o que aumentará a duração de controles de grupo

Na atualização 11.13 de League of Legends, os jogadores colocarão as mãos em alguns novos itens que chegarão ao Summoner’s Rift. Um deles é o Anathema’s Chains, um novo item de tanque que permite a quem o constrói selecionar um campeão inimigo como seu “inimigo”. Ao longo de 60 segundos, você construirá uma “vingança” contra seu nêmeses, fazendo com que receba até 30 por cento a menos de dano deles.

Porém, mais pessoas na comunidade estão preocupadas com o segundo efeito que o item traz. Em seu máximo de acúmulos, seu nêmeses terá 20 por cento menos tenacidade quando perto de você, contanto que você tenha Anathema’s Chains em seu inventário. Joe “HonestPillows” White, da Riot Games, também confirmou que o novo item pode reduzir a tenacidade de um inimigo além de zero por cento, o que significa que os efeitos de controle de multidão podem durar ainda mais.

Neste vídeo do popular criador de conteúdo do LoL, Vandiril, os jogadores podem usar a habilidade ativa do item para um efeito chocante. Se um tanque como Leona ou Ornn tem Anathema’s Chains e tem uma vingança completa contra um campeão, por exemplo, se aquele nêmeses for atingido por uma ultimate de Ashe de longo alcance, o atordoamento durará 4,2 segundos em vez da duração máxima de atordoamento de 3,5 segundos.

Morgana é outro exemplo intrigante, já que normalmente ela enraíza um alvo inimigo com sua habilidade Ligação das Trevas por três segundos. Mas com o efeito de Anathema’s Chains, um inimigo com a vingança ficaria preso por 3,6 segundos. Os jogadores também experimentaram a possibilidade de que ela pudesse enraizar permanentemente um alvo com uma combinação do efeito de vendeta e uma coleção de itens diferentes que aumentam sua aceleração de habilidade.

Embora esta itemização não seja realista para o jogo regular em Summoner’s Rift, Morgana pode comprar Tormento de Liandry, Ímpeto Cósmico, Adagas Rápidas Navori, Cutelo Negro, Pedra-Vigia e Anathema’s Chains para ter sua habilidade Q fora do tempo de recarga antes que o enraizamento termine.

Uma itemização de suporte mais realista, por outro lado, teria itens como Hino Bélico de Shurelya ou Liandry, Convergência de Zeke, Ímpeto Cósmico, Anathema’s Chains, Pedra-Vigia e o item de suporte de sua escolha. No final, haverá uma pequena janela onde um inimigo pode escapar da próxima ligação, mas ainda é uma quantidade minúscula de tempo entre a duração do enraizamento e o tempo de recarga do Q.

No final das contas, a vida de um carregador ou de um campeão de investida dividida será muito mais difícil se alguém do time inimigo pegar Anathema’s Chains porque se eles forem atingidos por qualquer forma de CG, a próxima coisa que eles verão provavelmente será uma tela cinza e sua própria fonte.

A atualização 11.13 do LoL deve ser lançada na quarta-feira, 23 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 16 de junho.