Novo fragmento de skin misteriosa de League of Legends já está disponível com Prime Gaming

A partir de hoje, você já pode resgatar um novo fragmento de skin para League of Legends no Prime Gaming.

Se você tem uma conta no LoL e a conectou à sua conta do Prime Gaming, pode resgatar outro fragmento de skin misteriosa. O fragmento de skin que você receber será obrigatoriamente de um campeão que você já tenha em sua conta de League of Legends. Os fragmentos de skin misteriosa recebidos através do Prime Gaming não podem ser para campeões que não estejam habilitados.

Além disso, o fragmento recebido através do Prime Gaming pode ser trocado, junto com outros dois fragmentos do seu inventário, por outra skin aleatória, mas permanente.

Para resgatar o fragmento de skin de hoje atrvés do Prime Gaming, conecte sua conta do LoL à sua conta do Prime Gaming. Se não tiver uma conta do Prime Gaming, crie uma na página da Amazon Gaming.

Quando as contas estiverem conectadas, clique no botão azul que diz “Resgatar” na página do jogo no Prime Gaming para obter o seu presente. Depois disso, abra o cliente de League of Legends e confira a aba Espólios. Seu fragmento de skin estará esperando na aba “Materiais” desse menu.

O fragmento de skin de hoje é o 18º lançado pelo Prime Gaming só neste ano. O plano da Amazon e da Riot é que sejam lançados 36 fragmentos de skin ao longo de 2021, o que significa que o de hoje está exatamente na metade dessa parceria entre Amazon e Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 01 de julho.