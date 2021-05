Novo fragmento de skin misteriosa de League of Legends está disponível no Prime Gaming

A Riot liberou hoje a mais nova recompensa de League of Legends com o Prime Gaming.

Outro fragmento de skin misteriosa está disponível através do Prime Gaming. É garantido que o fragmento de skin seja de um campeão que você já tem na sua conta do LoL e ele também pode ser trocado, junto com outros dois fragmentos, por uma skin permanente.

Para resgatar o fragmento de skin de hoje, você precisa ter Amazon Prime e sua conta precisa estar conectada à sua conta do LoL. É preciso clicar no botão azul que diz “Resgatar” na página do Prime Gaming depois de conectar as suas contas da Riot e do Prime. Depois disso, é só abrir o cliente do LoL e a aba de Espólios e seu fragmento de skin estará lá, na aba “Materiais”.

A Riot e a Amazon Prime estão planejando que cerca de três fragmentos de skin fiquem disponíveis por mês. Até agora, ao longo de 2021, foram lançados 13 fragmentos de skin para assinantes Prime. O último fragmento do mês de maio será disponibilizado em 21 de maio, com o próximo no dia 1º de junho.

Entre hoje e o início do ano que vem, a Riot e o Prime Gaming pretendem lançar 23 outros fragmentos de skin. A promoção de fragmentos de skin do Prime Gaming vai até o mês de janeiro de 2022. Assinantes membros do Prime Gaming também podem aproveitar itens de outros jogos, como Apex Legends, Destiny 2 e VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 10 de maio.