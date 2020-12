Novas skins Rainhas de Batalha e Sabugueiro chegam a League of Legends na atualização 10.25

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Ainda falta lançar poucas skins para League of Legends até o fim do ano. Nesta semana, 11 novas skins chegarão à loja do jogo com a atualização 10.25.

A linha de skins Rainha de Batalha estreia no jogo nesta atualização. Diana, Qiyana, Katarina, Janna e a nova campeã Rell viram realeza. Todas as skins Rainha de Batalha trazem armaduras cheias de joias e penteados elaborados, e custarão 1.350 RP.

Diana Rainha de Batalha será a Edição de Prestígio da vez. Os fãs da campeã poderão obter a variante dourada da skin com 2.000 emblemas do evento Rainha de Batalha na aba de Espólios enquanto o evento estiver no ar.

A linha de skins Sabugueiro também voltará ao jogo com a atualização de amanhã, trazendo novos visuais para Ornn, Ivern, Azir, Xayah e Rakan, que também custarão 1.350 RP cada. Azir e Ivern parecem estar ligados com o universo das skins Congregação das Bruxas. Os dois têm os mesmos tons escuros de rosa e roxo da linha bruxesca, e a arte Ivern Sabugueiro conta até com a participação de Morgana Congregação das Bruxas. Xayah, Rakan e Ornn Sabugueiro, no entanto, têm tons mais vibrantes de azul e verde em destaque.

Todas as novas skins, exceto Diana Rainha de Batalha, serão lançadas com suas próprias cromas vendidas separadamente. As skins da atualização 10.25 chegarão à loja do jogo em 10 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 08 de dezembro.