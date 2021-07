Novas skins Congregação das Bruxas estão chegando a League of Legends para Ashe, Evelynn, Ahri, Malphite, Warwick e Cassiopeia

Seis campeões de League of Legends receberão novas skins da linha Congregação das Bruxas. Ashe, Evelynn, Ahri, Cassiopeia, Warwick e Malphite entrarão para a Congregação das Bruxas no futuro próximo. As seis skins serão adicionadas ao PBE do jogo nos próximos dias para testes.

As seis novidades da linha Congregação das Bruxas se juntam a Camille, LeBlanc, Morgana, Zyra e Lissandra, que já faziam parte da linha. Warwick e Malphite são escolhas interessantes para a linha Congregação das Bruxas, por não serem figuras femininas nem terem forma humana.

🕯Se liga na Prévia do PBE 🕯



💛Leblanc Congregação das Bruxas Edição de Prestígio pic.twitter.com/SKwljBYo8x — League of Legends Brasil #SentinelasDaLuz (@LoLegendsBR) July 20, 2021

Além disso, a skin LeBlanc Congregação das Bruxas receberá uma Edição de Prestígio em breve. Não se sabe, no momento, se LeBlanc Congregação das Bruxas Edição de Prestígio fará parte de um evento ou será lançada individualmente.

As seis novas skins Congregação das Bruxas usam o esquema de cores tradicional da linha, em tons de preto, violeta e escarlate, além de trazer novas animações para todas as habilidades dos campeões. Dos raios violeta do Fogo de Raposa (W) de Ahri ao imenso cone escarlate deixado para trás pela Última Carícia (R) de Evelynn, os novos visuais da Congregação das Bruxas são incrivelmente agradáveis aos olhos.

Evelynn Congregação das Bruxas

Imagem via Riot Games

Malphite Congregação das Bruxas

Imagem via Riot Games

Warwick Congregação das Bruxas

Imagem via Riot Games

Ahri Congregação das Bruxas

Imagem via Riot Games

Cassiopeia Congregação das Bruxas

Imagem via Riot Games

Ashe Congregação das Bruxas

Imagem via Riot Games

LeBlanc Congregação das Bruxas Edição de Prestígio

Imagem via Riot Games

A julgar pelos últimos lançamentos de skins, as novas skins Congregação das Bruxas devem ser lançadas com a atualização 11.16, que está marcada para 11 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 20 de julho.