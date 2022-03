Nova runa de League of Legends, Treasure Hunter, substitui Caça Voraz no PBE

Parece que a Riot Games vai substituir Caça Voraz por uma nova runa que concede ouro adicional por abate. Vários indícios apontam para uma runa chamada Treasure Hunter (Caçador de Tesouros) como substituta de Caça Voraz. No momento, essa nova runa está disponível no PBE (APT), servidor de testes de League of Legends.

Treasure Hunter concede ouro adicional quando você obtiver um abate único, o que faz dessa runa uma boa escolha para assassinos de alta mobilidade com foco no início do jogo. Além disso, a runa aumenta o ouro obtido em 20 para cada acúmulo de Bounty Hunter (Caçador de Recompensas). Você ganha acúmulos sempre que obtiver abates únicos contra campeões inimigos.

Captura de tela via Riot Games

O YouTuber Ryscu publicou um vídeo onde testa a nova runa no PBE. No vídeo, ele demonstra como consegue 20 de ouro adicional ao obter o primeiro abate. Ele também mostra como o ouro de cada abate aumenta progressivamente. Depois de coletar dois acúmulos de Bounty Hunter, você recebe 130 de ouro, e, depois de obter todos os abates únicos, esse número aumenta até 170 de ouro.

Atualmente, a runa secundária de Dominação concede 1,2% de vampirismo universal a cada acúmulo do campeão, que pode ter até cinco acúmulos. Caça Voraz parece beneficiar mais os jogadores e campeões com foco nos estágios intermediários e avançados do jogo, enquanto a nova runa parece priorizar os campeões com mais mobilidade e os que podem conseguir cinco abates no início do jogo.

A Riot Games ainda não anunciou a runa oficialmente, então pode haver grandes mudanças com a resposta dos jogadores. Treasure Hunter pode entrar nos servidores ativos na próxima atualização, que será lançada em 30 de março. Até lá, teremos que aproveitar Caça Voraz ao máximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 02 de março.