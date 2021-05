Notas da atualização 11.10 de League of Legends

A atualização 11.10 de League of Legends tem algo para todos. Mas se você é uma jogador da selva, você pode ter uma surpresa.

Os desenvolvedores estão fazendo melhorias para ajudar a experiência da selva a parecer menos árdua, adotando uma abordagem mais branda com os cronômetros do acampamento, ajudando os caçadores que estão significativamente atrasados ​​no jogo e fazendo alguns ajustes nos acampamentos na selva.

A atualização também inclui mudanças de balanceamento para vários campeões. Sejuani, Darius e Yuumi são apenas alguns na fila para atualizações. Ímpeto Gradual, uma “aposta segura” para usuários de ataque à distância e corpo a corpo, também está sendo enfraquecida, enquanto a Máscara Abissal está sendo fortalecida para torná-la mais uma opção de resistência mágica “potente”.

E por último, mas não menos importante, Kog’Maw, o cachorrinho do Vazio favorito de todos, está recebendo uma nova atualização de Efeitos Visuais.

Aqui está a lista completa de mudanças para a atualização 11.10 do LoL.

Campeões

Bardo

Imagem via Riot Games

PASSIVA – CHAMADO DO VIAJANTE

DANO BASE: 40 ⇒ 30

Darius

Imagem via Riot Games

E – APREENDER

TEMPO DE RECARGA: 24/21/18/15/12s ⇒ 26/24/22/20/18s

Galio

Imagem via Riot Games

W – ESCUDO DE DURAND

TEMPO DE RECARGA: 18/17,5/17/16,5/16s ⇒ 18s

ESCUDO CONTRA DANO MÁGICO 8/11/14/17/20% da Vida máxima ⇒ 8/9,75/11,5/13,25/15% da Vida máxima

Jinx

Imagem via Riot Games

ARMADURA 28 ⇒ 26

R – SUPER MEGA MÍSSIL DA MORTE!

NOVOSUPER MEGA MÍSSIL DA MORTE: O dano de execução causado a monstros épicos agora é limitado a 1.000 (dano em área de ação dano limitado a 800)

Katarina

Imagem via Riot Games

VELOCIDADE DE MOVIMENTO 340 ⇒ 335

Kayle

Imagem via Riot Games

PASSIVA – ASCENSÃO DIVINA

MULTIPLICADOR DE PDH DE FLAMEJANTE: 20% ⇒ 25%

ALCANCE DE ATAQUE ADICIONAL DE TRANSCENDENTE: 50 (575 no total) ⇒ 100 (625 no total)

CORREÇÃO DE BUG NA MURAMANA: As ondas de fogo da Kayle agora aplicam corretamente o efeito Choque da Muramana.

Kennen

Imagem via Riot Games

W – SURTO ELÉTRICO

DANO ADICIONAL COM MÁXIMO DE ACÚMULOS: 10/20/30/40/50 (20% de PdH) (60/70/80/90/100% de DdA) ⇒ 20/30/40/50/60 (25% de PdH) (60/70/80/90/100% de DdA)

Lux

Imagem via Riot Games

E – SINGULARIDADE LUCENTE

DANO: 60/105/150/195/240 (+60% de PdH) ⇒ 60/110/160/210/260 (+65% de PdH)

Sejuani

Imagem via Riot Games

E – CONGELAÇÃO PERMANENTE

[ATUALIZADO] ALVEJAMENTO: 250 para todos os alvos ⇒ Prioriza Campeões próximos dentro de 50 unidades de distância do cursor, depois não Campeões próximos dentro de 50 unidades de distância do cursor, depois Campeões próximos dentro de 350 unidades de distância do cursor e por último unidades próximas dentro de 2.500 unidades de distância do cursor (acontece apenas se não existir um alvo diretamente embaixo do cursor)

Talon

Imagem via Riot Games

Q – DIPLOMACIA NOXIANA

MULTIPLICADOR DE DANO: 110% de DdA adicional ⇒ 100% de DdA adicional

Thresh

Imagem via Riot Games

VIDA 561 ⇒ 530

CRESCIMENTO DE VIDA 93 ⇒ 95

Yuumi

Imagem via Riot Games

Q – PROJÉTIL ERRANTE

DANO BASE: 40/70/100/130/160/190 ⇒ 50/80/110/140/170/200DANO BASE FORTALECIDO: 45/85/125/165/205/245 ⇒ 60/100/140/180/220/260

W – VOCÊ E EU!

CORREÇÃO DE BUG NO ÍCONE DE ALIADO: O ícone de nível do aliado de Yuumi agora volta ao normal depois que ela se desconecta dele

Zyra

Imagem via Riot Games

PASSIVA – JARDIM DE ESPINHOS

LENTIDÃO DAS VINHAS ÁSPERAS: 25% ⇒ 30%

W – CRESCIMENTO DESENFREADO

TEMPO DE RECARGA: 20/18/16/14/12s ⇒ 18/16/14/12/10s

Itens

Máscara Abissal

VIDA: 350 ⇒ 400

MULTIPLICADOR DE DANO DE DESTROÇAR: 10% ⇒ 15%

DURAÇÃO DE DESTROÇAR: 4s ⇒ 5s

Hemodrenário

CURA DE CORTE SEDENTO: 25% de DdA (+8% da Vida perdida) ⇒ 25% de DdA (+10% da Vida perdida)

Lâmina da Fúria de Guinsoo

CUSTO PARA COMBINAR: 1.100 de ouro ⇒ 900 de ouro

Criafendas

ATIVAÇÃO EM COMBATE: Causar dano a Campeões inimigos ⇒ Causar ou sofrer dano de Campeões inimigos

DANO CUMULATIVO POR SEGUNDO DE CORRUPÇÃO DO VAZIO: 2%, acumulando até 5 vezes (máximo de 10%) ⇒ 3%, acumulando até 3 vezes (máximo de 9%)

Runas

Ímpeto Gradual

TEMPO DE RECARGA: 15s ⇒ 30s – 10s (com base no nível)

VELOCIDADE DE MOVIMENTO ADICIONAL: 40% – 60% para atacante corpo a corpo || 25% – 40% para atacante à distância ⇒ 30% – 60% para atacante corpo a corpo || 15% – 40% para atacante à distância

Atualização na selva

A Riot está fazendo algumas mudanças na selva na atualização 11.10. Os desenvolvedores estão estendendo os tempos dos acampamentos para permitir trajetos “menos corridos” pela selva. Historicamente, a Riot aumentou a “importância da habilidade no PvE”, em que a prioridade é coletar recursos rapidamente para ficar à frente da curva de experiência na selva. Mas isso muitas vezes pode fazer com que os jogadores fiquem para trás. As mudanças na atualização 11.10 visam combater isso.

Os desenvolvedores também estão reinstituindo uma “versão melhorada” da experiência de compensação, que começa quando um caçador está significativamente para trás no jogo. Isso deve ajudar a limitar o número de jogos que parecem fora de controle para um caçador em dificuldades, sem meios para a recuperação.

Temporizadores da selva e ouro dos acampamentos

Mesmo os caçadores de maior potencial de limpeza têm pouco ou nenhum tempo de inatividade entre terminar um acampamento e outro, de acordo com a Riot. A intenção original dos desenvolvedores para esse “tempo de ressurgimento agressivo” era que sempre houvesse um custo de oportunidade quando o caçador tomasse qualquer outra ação no mapa. Mas o problema com isso é que os caçadores nunca sentem o terminar a coleta de recursos e as janelas para montar emboscadas são “curtíssimas”. Para combater isso, a Riot está voltando aos tempos de ressurgimento dos acampamentos do ano passado e colocando indicadores mais alinhados com a maneira que os caçadores jogam.

TEMPO DE RESSURGIMENTO DOS ACAMPAMENTOS: 2min ⇒ 2min e 15s

INDICADOR BRILHANTE DO RESSURGIMENTO DOS ACAMPAMENTOS: 15s antes do acampamento surgir ⇒ 10s antes do acampamento surgir

Experiência compensatória

Atrasar um caçador é um esforço em equipe resultante de várias variáveis. Não é apenas o caçador inimigo limpando mais rápido ou invadindo, de acordo com a Riot. O resultado de ficar para trás na selva tem consequências muito maiores do que ficar para trás na rota.

A Riot introduziu uma nova mecânica de experiência compensatória na atualização 11.10 para dar uma ajuda aos caçadores. Isso só se aplicará realmente nas “situações extremas”. Não fará com que os caçadores em dificuldade sejam tão fortes quanto fariam se nunca tivessem ficado para trás, mas fará a diferença.

[NOVO] CAÇADORES COMPENSADOS: Quando um caçador estiver pelo menos dois níveis abaixo do nível médio dos demais jogadores da partida, monstros grandes e épicos concederão EXP adicional. Esse adicional será de 50 de EXP a mais por nível abaixo da média de todas as pessoas da partida.

Golpear

A Riot está adicionando alguns fortalecimentos de qualidade de vida ao Golpear. Os jogadores não terão mais que conferir a dica flutuante ou a barra de efeito positivo ao se aproximar de um monstro épico na atualização 11.10. Isso deve deixar os jogadores mais equipados para garantir os objetivos.

DANO DO GOLPEAR CAUSADO A MONSTROS: 390 – 1.000 (com base no nível) ⇒ 450 base e 900 depois da missão do Golpear ter sido concluída

[NOVO] DANO DO GOLPEAR COM TROCAS DO LIVRO DE FEITIÇOS DESLACRADO: O dano do Golpear agora aumenta depois de trocar de Feitiços de Invocador duas vezes

[NOVO] Golpear e qualquer Controle de Grupo agora quebram o escudo do Aronguejo antes de aplicar dano.

Sobrevivência

Colocar Vampirismo Universal em itens da selva na pré-temporada, além de melhorar a clareza, tem desviado para os campeões beneficiados que podem limpar rapidamente e usar o bônus como uma bateria de Vida conforme o jogo continua. A Riot está removendo parte do poder de Vampirismo Universal enquanto aumenta a restauração fixa obtida com o Golpear e reduz os danos dos acampamentos na selva em geral. Isso deve servir para os campeões da selva que não são capazes de limpar um acampamento instantaneamente.

VAMPIRISMO UNIVERSAL NOS ITENS DA SELVA: 10% ⇒ 8%

CURA DO GOLPEAR COM BASE NA VIDA MÁXIMA: 10% ⇒ 15%

Mudanças nos acampamentos da selva

Para completar as mudanças na selva na atualização 11.10, a Riot está ajustando acampamentos na selva específicos com base nos “objetivos gerais” dos desenvolvedores.

Reduzir o dano recebido de acampamentos da selva para compensar a cura reduzida do Vampirismo Universal; Alterar a Vida dos monstros para compensar o dano alto do Golpear e Ajustar os valores de ouro para compensar o lucro perdido com os tempos de surgimento

Dano de Ataque dos acampamentos:

AZUPORÃ: 82 – 303 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 78 – 234 (nos níveis 1 a 18)

RUBRIVIRA: 82 – 303 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 78 – 234 (nos níveis 1 a 18)

GROMPE: 80 – 253 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 78 – 234 (nos níveis 1 a 18)

LOBO TREVOGUARI: 42 – 156 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 35 – 105 (nos níveis 1 a 18)

TREVOGUARIS MENORES: 16 – 59 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 10 – 30 (nos níveis 1 a 18)

ACUÂMINA CARMESIM: 20 – 74 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 20 – 60 (nos níveis 1 a 18)

ACUÂMINAS: 13 – 49 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 10 – 30 (nos níveis 1 a 18)

KRUGUE GRANDE: 80 – 303 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 78 – 234 (nos níveis 1 a 18)

KRUGUE MÉDIO: 25 – 93 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 20 – 60 (nos níveis 1 a 18)

MINI-KRUGUES: 17 – 63 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 13 – 39 (nos níveis 1 a 18)

Vida dos acampamentos:

AZUPORÃ: 1800 – 3150 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 1850 – 3238 (nos níveis 1 a 18)

RUBRIVIRA: 1800 – 3150 (nos níveis 1 a 18) ⇒ 1850 – 3238 (nos níveis 1 a 18)

ARONGUEJO: 1000 – 2066 (nos níveis 1 a 17) ⇒ 1050 – 2170 (nos níveis 1 a 17)

Ouro dos acampamentos:

MINI-KRUGUE: 12 ⇒ 13

LOBO TREVOGUARI: 55 ⇒ 65

GROMPE: 85 ⇒ 90

ACUÂMINA CARMESIM: 35 ⇒ 45

Atualizações de Efeitos Visuais

Kog’Maw

PASSIVA – SURPRESA ICATHIANA: Efeitos mais nítidos relacionados ao tamanho da explosão.

ATAQUE BÁSICO: Novos projéteis e efeitos ao atingir.

Q – CUSPARADA CÁUSTICA: Novos projéteis e efeitos ao atingir para representar melhor a caixa de colisão.

W – BARRAGEM BIO-ARCANA: Novos efeitos para que o Kog’Maw represente melhor o Vazio.

E – GOSMA DO VAZIO: Novos projéteis e efeitos ao atingir para representar melhor a caixa de colisão.

R – ARTILHARIA VIVA: Novos efeitos para representar melhor a caixa de colisão.

Skins do Kog’Maw

KOG’MAW BASE: Textura do personagem atualizada.

KOG’MAW RENA: Cores novas em todos os efeitos visuais.

KOG’MAW DAS PROFUNDEZAS: Cores novas em todos os efeitos visuais.

KOG’MAW JURÁSSICO: Cores novas em todos os efeitos visuais.

KOG’MAW LEÃO CHINÊS: Novos efeitos visuais no E; efeitos do Q e do R atualizados.

PUG’MAW: Todos os efeitos visuais foram atualizados.

TODAS AS OUTRAS SKINS DO KOG’MAW: R atualizado para exibir melhor a caixa de colisão

Correções de erros e mudanças na qualidade de vida

Largura dos efeitos visuais do E – Ressaca Espectral do Pyke atualizada para exibir melhor a caixa de colisão.

do Pyke atualizada para exibir melhor a caixa de colisão. A ativação de Passos de Areia da Garra do Espreitador voltou a funcionar em Campeões, tropas e outros alvos.

A contagem de “cura de Vampirismo Físico contra Campeões” da Lâmina Sanguinária voltou a exibir a quantidade correta de cura que o usuário recebe.

O atordoamento do Q – Oscilação Estelar e o arremesso ao ar do R – Voz da Luz do Aurelion Sol não são mais atrasados em até 0,25s.

e o arremesso ao ar do do Aurelion Sol não são mais atrasados em até 0,25s. O Arauto do Vale voltou a ressurgir do jeito correto.

Fizz voltou a receber acúmulos na Lágrima da Deusa ao abater tropas com o W – Tridente da Pedra do Mar .

. Quando uma pessoa completar o requisito de tropas da Abatedora através do efeito Despojos de Guerra do Escudo Relicário de um aliado, ela agora recebe 350 de ouro normalmente.

O Q – Aço Mortal do Yone agora ativa a Lâmina Fugaz Navori de qualquer alcance.

do Yone agora ativa a Lâmina Fugaz Navori de qualquer alcance. A Lâmina Fugaz Navori agora ativa corretamente o combo E – Espada Ágil + Q – Tempestade de Aço do Yasuo.

+ do Yasuo. Se o inventário de uma pessoa estiver cheio e ela vender o Amuleto, tentar comprar uma Pedra-vigia deixa de custar ouro, visto que o inventário da pessoa está cheio.

Campeões corpo a corpo voltaram a receber 35% de Alcance de Ataque adicional do Canhão Fumegante em vez de 54%.

A Dança da Morte não prolonga mais o dano de queima do Aspecto do Dragão por mais tempo que o planejado (3s).

As efígies da Passiva – Um Espantalho Inofensivo do Fiddlesticks voltaram a ficar disponíveis para uso durante toda a partida mesmo se um Poritos for vendido na loja no ARAM.

do Fiddlesticks voltaram a ficar disponíveis para uso durante toda a partida mesmo se um Poritos for vendido na loja no ARAM. O E – Investida Shuriken da Akali deixou de causar o dobro de dano em alvos muito próximos a uma parede.

da Akali deixou de causar o dobro de dano em alvos muito próximos a uma parede. Vladimir deixa de ficar alvejável quando o W – Poça de Sangue termina e a Ampulheta de Zhonya é usada durante a habilidade.

Próximas skins e cromas

Peles

Lucian Arcana

Tahm Kench Arcana

Xerath Arcana

Camille Arcana

Cromas

Lucian Arcana

Tahm Kench Arcana

Xerath Arcana

Camille Arcana

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 11 de maio.